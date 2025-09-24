Mourinho nổi giận với trọng tài

HLV Jose Mourinho không hài lòng khi Benfica bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha rạng sáng 24/9.

Mourinho thất vọng với quyết định của trọng tài. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Estadio da Luz, Benfica mở tỷ số ở phút 86 nhờ công Heorhiy Sudakov. Nhưng đến phút bù giờ, đội chủ nhà để thủng lưới từ một pha phản công của Rio Ave, qua đó đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

Sau trận, Mourinho bức xúc cho rằng trọng tài Sergio Guelho góp phần khiến Benfica mất điểm. Ông nói: "Chúng tôi ghi một bàn thắng hợp lệ. Nhưng nếu bóng đá bây giờ được định nghĩa là những bàn thắng bị hủy chỉ vì một ngón chân chạm nhẹ vào đối thủ, thì tôi không thích thứ bóng đá này. Nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận".

Pha bóng tranh cãi mà Mourinho nhắc tới xảy ra ở phút 60. Antonio Silva nhanh chân sút bồi, đưa bóng đi chìm vào giữa khung thành sau tình huống bóng bật ra trong vùng cấm. Tuy nhiên, VAR xác định một cầu thủ Benfica phạm lỗi ở pha tranh chấp trước đó.

Đỉnh điểm cuộc phỏng vấn là khi "Người đặc biệt" không ngần ngại công kích trọng tài Guelho, cho rằng vị này "không có cá tính".

HLV người Bồ Đào Nha khẳng định Benfica làm chủ thế trận trong hiệp hai, chơi tấn công liên tục và cuối cùng có bàn mở tỷ số. Nhưng sai lầm phòng ngự ở những phút cuối khiến ông không thể nuốt trôi.

"Chúng tôi mất hai điểm một cách bất công. Đây là kết quả mà Rio Ave mong muốn và trọng tài đã cho phép họ đạt được điều đó", Mourinho kết luận.

Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica xếp thứ 3, kém đội dẫn đầu Porto 4 điểm sau 6 vòng đấu.

