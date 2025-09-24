Tebogo và kỳ tích viết lại lịch sử điền kinh châu Phi

Letsile Tebogo, nhà vô địch Olympic chạy nước rút đầu tiên của châu Phi, đang trên hành trình viết nên các kỷ lục và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ tại quê nhà Botswana.

Letsile Tebogo là nhà vô địch Olympic đầu tiên của châu Phi ở nội dung nước rút.

Hiếm có vận động viên nào như Letsile Tebogo. Ở tuổi 22, anh mang về tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Botswana tại Thế vận hội mùa hè Paris 2024, cùng một sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt kỷ lục và thành tựu ấn tượng.

Biểu tượng mới

Không chỉ nhanh trên đường đua, Tebogo còn là một tài năng biết cách truyền cảm hứng. Anh được xem như một người hùng, luôn đặt gia đình và cộng đồng ngang tầm với những tấm huy chương.

Anh chứng minh qua hành động thực tế. Khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Botswana đầu năm 2025, Tebogo tham gia giải cứu những tài xế mắc kẹt, với các video anh lái xe qua dòng nước lũ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Khi có thời gian, VĐV này luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ trẻ em trên khắp thế giới chơi thể thao. The Guardian nhận xét Tebogo không chỉ là vận động viên chạy nước rút hay nhất thế giới, anh đồng thời cũng là người con nổi tiếng nhất Botswana, khi có sự gắn bó sâu sắc với cộng đồng.

Lớn lên tại Kanye (Botswana), Tebogo không phải lúc nào cũng được định sẵn để trở thành vĩ đại. Nếu không có thể thao và những đường chạy, chưa biết cuộc đời đưa Tebogo đến đâu. "Khu phố tôi lớn lên rất nguy hiểm. Tôi vui vì thể thao đã đến, bởi nhiều bạn trẻ mà tôi biết giờ đang ở sau song sắt. Họ từng là những người tôi hay đi cùng", anh thổ lộ.

May mắn thay, Tebogo tìm được lối thoát qua bóng đá và điền kinh từ nhỏ. Nguồn cảm hứng từ huyền thoại quốc tế Usain Bolt càng giúp anh tập trung vào thể thao, tránh xa con đường sai trái.

"Khi tôi chuyển từ bóng đá sang điền kinh, Usain Bolt là ngôi sao sáng nhất", Tebogo nói. “Dù anh ấy giải nghệ năm 2017, đến năm 2019, chúng tôi vẫn biết không ai có thể đánh bại anh ấy. Tôi muốn trở thành như Usain".

Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời

Sau khi chọn thể thao và tránh khỏi con đường phạm pháp, Tebogo bắt đầu gặt hái thành công sớm. Anh được chọn đại diện Botswana tại Thế giới (World Athletics Relays) 2021 ở Ba Lan khi mới 17 tuổi.

Tebogo liên tục thăng hoa, giành chức vô địch nội dung chạy 100 m và á quân 200 m tại Giải Vô địch Điền kinh Thế giới U20 năm 2021 và 2022. Đặc biệt, năm 2021, anh trở thành vận động viên Botswana đầu tiên vô địch 100 m ở cấp độ giải vô địch thế giới.

Tebogo là niềm tự hào của điền kinh Botswana.

Thế vận hội Paris 2024 là bước ngoặt đối với Tebogo. Anh làm nên lịch sử với huy chương vàng nội dung chạy 200 m, trở thành biểu tượng của hy vọng và khát vọng vươn lên cho người dân quê nhà.

Tay đua 22 tuổi nói: "Huy chương vàng Olympic Paris tôi giành được có ý nghĩa lớn với đất nước và cả châu Phi. Châu Phi giờ không chỉ được biết đến với các cuộc đua đường dài, mà còn với các nội dung nước rút ngắn. Đó là mục tiêu ban đầu khi tôi đến với điền kinh".

Trở về từ Paris, Tebogo được chào đón không khác gì một đội tuyển bóng đá vừa vô địch châu Phi hay World Cup, với cả sân vận động đầy ắp người hâm mộ. Cờ Botswana tung bay, trẻ em reo hò và Tebogo đứng trên xe buýt hai tầng vẫy tay chào đám đông phấn khích.

Tebogo trở thành người hùng quốc gia, và tấm huy chương vàng anh giành được đã đặt Botswana lên bản đồ điền kinh thế giới. Dù thích cuộc sống yên tĩnh ở trang trại, Tebogo trở thành tâm điểm chú ý, nhận được nhà, xe, thậm chí cả bò miễn phí và tiền từ người dân quê nhà.

Từ một cậu bé ở Kanye đến nhà vô địch Olympic đầu tiên của châu Phi ở nội dung nước rút, Tebogo không chỉ phá kỷ lục mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Botswana và châu Phi.

Hành trình của anh, từ thoát khỏi cám dỗ của con đường sai trái đến trở thành biểu tượng quốc gia, cho thấy sự vĩ đại có thể đến từ bất kỳ đâu. Với tinh thần gắn bó với gia đình và cộng đồng, Tebogo là niềm tự hào của Botswana và ngọn lửa hy vọng cho những người trẻ dám mơ lớn.