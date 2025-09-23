Nakajima viết giấc mơ cho điền kinh Nhật Bản

Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 6 tại nội dung chung kết 400 m nam giải vô địch điền kinh thế giới (Tokyo), Yuki Joseph Nakajima đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của giải đấu.

Nakajima đang hướng tới những kỳ tích cùng điền kinh Nhật Bản.

Trên bình diện thế giới, Nhật Bản chưa bao giờ là một quốc gia quá mạnh ở môn điền kinh. Tuy nhiên, giải vô địch điền kinh thế giới (World Athletics Championships) 2025 đang diễn ra ở Tokyo có thể là cơ hội để nước này mở ra bước ngoặt.

Yuki Joseph Nakajima là vận động viên Nhật Bản đầu tiên lọt vào chung kết nội dung 400 m giải vô địch điền kinh thế giới, kể từ Susumu Takano năm 1991. Thậm chí, Nakajima còn có thành tích tốt hơn Takano.

Nakajima chạy hết 44,44 giây ở vòng loại, qua đó lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung 400 m, đồng thời khẳng định vị thế như ngôi sao sáng nhất Nhật Bản ở cự ly này.

Sự trỗi dậy của Nakajima

Sinh ra tại Tokyo với cha người Nigeria và mẹ người Nhật Bản, Nakajima được xem như bông hoa nở muộn. Anh bắt đầu phát triển sức mạnh và tốc độ trong thời gian học tại Đại học Toyo. Đến năm đại học thứ ba, Nakajima được chọn vào đội tiếp sức 4x400 m của Nhật Bản tại giải vô địch thế giới 2022.

Trong lần ra mắt đấu trường thế giới, anh chạy ở vị trí cuối và giúp Nhật Bản về đích thứ 4, lập kỷ lục châu Á với 2 phút 59,51 giây. Trận chung kết tiếp sức năm đó trở thành điểm mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nakajima.

“Chúng tôi chỉ về đích thứ 4. Khi nhìn Michael Norman (Mỹ) giành chiến thắng, tôi đã nghĩ: 'Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại anh ta'. Đó là khoảnh khắc tôi đặt ra một mục tiêu cụ thể, rõ ràng”, Nakajima chia sẻ.

Tham vọng của VĐV 23 tuổi rất rõ ràng, anh muốn đưa Nhật Bản tạo nên kỳ tích vô địch thế giới. Kể từ đó, Nakajima tiếp tục thi đấu ở nội dung 400 m tại Giải Vô Địch Thế Giới 2023 ở Budapest, nơi anh chỉ cách tấm vé chung kết 0,1 giây.

Tại Thế vận hội Paris 2024, anh không vượt qua được vòng loại 400 m cá nhân, nhưng lại cùng đội tiếp sức 4x400 m lập kỷ lục châu Á mới với thời gian 2 phút 58,33 giây, về đích thứ 6 chung cuộc.

Nakajima đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của giải vô địch điền kinh thế giới 2025.

Năm 2023, Nakajima bắt đầu tập luyện tại Đại học Nam California ở Los Angeles dưới sự hướng dẫn của Quincy Watts, nhà vô địch 400 m tại Thế vận hội Barcelona 1992. Anh gia nhập đội điền kinh của Fujitsu và được hỗ trợ để tập luyện tại Mỹ. Tại đây, anh cùng tập với những vận động viên hàng đầu như Michael Norman.

Truyền cảm hứng

Tại giải vô địch thế giới trên sân nhà lần này, Nakajima khẳng định tên tuổi trước người hâm mộ Nhật Bản và thế giới dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh làm nức lòng người hâm mộ khi lập kỷ lục quốc gia ở vòng loại 400 m nam.

Ở tuổi 23, Nakajima trở thành người đàn ông Nhật Bản đầu tiên lọt vào chung kết thế giới nội dung này, sau 34 năm điền kinh của xứ sở mặt trời mọc liên tục dừng bước ở bán kết.

Nakajima chia sẻ: “Trước khi kết thúc trận chung kết, điều khiến tôi ấn tượng nhất là bài phát biểu khai giảng của Steve Jobs tại Đại học Stanford, về việc một số trải nghiệm dường như không có ý nghĩa tại thời điểm đó, nhưng khi nhìn lại, các điểm mốc sẽ kết nối và dẫn đến một kết quả nào đó”.

Anh tiếp tục: “Đối với tôi, các thất bại ở Budapest, Paris – tất cả những trải nghiệm đó từng khiến tôi chán ghét bản thân. Chúng là những ký ức đau đớn. Ngay cả việc đến Mỹ, dù là trải nghiệm tốt, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy nó sẽ mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng giờ đây, chính những thất bại đó khiến mỗi trải nghiệm trở thành một phần trong cuộc đời tôi, giúp tôi có được thành quả này”.

Với màn trình diễn tại Tokyo, Nakajima ghi dấu ấn cá nhân và truyền cảm hứng cho điền kinh Nhật Bản, mở ra hy vọng cho những mục tiêu lớn hơn của quốc gia này tại Đại hội Thể thao Châu Á 2026, giải vô địch thế giới 2027 và Thế vận hội Los Angeles 2028.