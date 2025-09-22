Rò rỉ kết quả cuộc đua Quả bóng vàng 2025

Dư luận thế giới xôn xao khi kết quả cuộc đua giành Quả Bóng Vàng 2025 bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Một bức ảnh được nhà báo Argentina, Pablo Giralt chia sẻ trên nền tảng X đã gây chú ý. Trong bức ảnh này, Lamine Yamal được cho là người giành Quả bóng vàng, Ousmane Dembele giành Quả bóng bạc và Vitinha là chủ nhân của Quả bóng đồng.

Rỏ rỉ kết quả cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025.

Nhà báo Giralt, người sở hữu hơn một triệu người theo dõi, đặt câu hỏi: “Danh sách Quả bóng vàng 2025 đã bị lộ. Ý kiến của các bạn thế nào?”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút tranh luận sôi nổi, nhưng người hâm mộ tinh ý chỉ ra những sai sót ngớ ngẩn trong bức ảnh bị rò rỉ.

Cụ thể, tên Kylian Mbappe bị viết sai, và cả tên chính thức của Inter Milan (“Internazionale”) cũng không chính xác. Những lỗi này khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là một danh sách giả mạo, không có giá trị tham khảo.

Theo Le Parisien, kết quả Quả bóng vàng luôn được giữ kín tuyệt đối. Tổng biên tập France Football, ông Vincent Garcia, khẳng định ngay cả ban lãnh đạo tạp chí L’Equipe - đơn vị chủ quản - cũng không được biết danh tính người thắng cuộc.

“Tôi sẽ giữ bí mật đến phút cuối cùng, dù phải khiến một số người không hài lòng”, ông Garcia nhấn mạnh.

Yamal được cho là người thắng giải Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Reuters.

Gala trao giải Quả bóng vàng 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Chatelet (Pháp) vào rạng sáng 23/9. Ousmane Dembele và Lamine Yamal là hai ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng này.

Dembele được đánh giá cao sau mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường, đồng thời giành hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn cá nhân, trong đó có giải “Cầu thủ hay nhất Champions League”. Còn Yamal gây ấn tượng với 21 bàn và 26 kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn ba La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

