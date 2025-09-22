Hồi kết của Busquets

Sergio Busquets, một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc lịch sử bóng đá, sẵn sàng khép lại sự nghiệp sau mùa giải 2025 cùng Inter Miami.

Busquets sắp giải nghệ.

Thông tin được nhà báo Nacho García và chương trình Tiempo de Juego xác nhận, đồng thời AS USA Latino cũng tái khẳng định.

Ở tuổi 37, Busquets vẫn giữ được sự điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật đặc biệt - những phẩm chất làm nên thương hiệu “số 5” huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Nhưng thời khắc chia tay sân cỏ giờ chỉ còn tính bằng tháng.

Sau 15 năm gắn bó với Barcelona (2008-2023), nơi anh cùng Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta tạo nên một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử, Busquets quyết định rẽ sang MLS để khoác áo Inter Miami. Đó không chỉ là bước đi theo chân Messi, mà còn là lời khẳng định anh muốn khép lại sự nghiệp trong một môi trường ít áp lực hơn châu Âu.

Ngay từ khi rời Camp Nou, Busquets nói rõ: “Tôi biết mình sẽ không trở lại châu Âu. Tôi gần với đoạn cuối sự nghiệp hơn là tiếp tục kéo dài”. Chính sự dứt khoát ấy khiến những tin đồn gia hạn hợp đồng tại Miami gần như không có cơ sở.

Hơn 65.000 phút thi đấu chuyên nghiệp, 19 bàn thắng, 61 kiến tạo - đó là hành trang Busquets mang theo sau gần hai thập kỷ chơi bóng đỉnh cao. Trong màu áo Inter Miami, anh vẫn để lại dấu ấn rõ rệt: 15 pha kiến tạo, trong đó có tới 8 lần cho Lionel Messi.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là pha kiến tạo đầu tiên vào tháng 9/2023, giúp Facundo Farias ghi bàn trong trận thắng Sporting Kansas City. Từ đó, dù bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Busquets vẫn luôn là nhạc trưởng thầm lặng ở tuyến giữa của CLB.

Busquets đang khoác áo Inter Miami.

Busquets chưa ấn định ngày công bố chính thức, nhưng những phát biểu gần đây đều cho thấy anh đã sẵn sàng. “Tôi cảm thấy ổn, ít chấn thương và luôn được tin tưởng. Tôi từng nói mình muốn rời Barcelona trong tư thế ngẩng cao đầu, và tôi đã làm được. Khi đến lúc đưa ra quyết định, tôi sẽ cân nhắc kỹ”, anh chia sẻ sau trận đấu ở Leagues Cup hồi cuối tháng 8.

Việc Busquets khép lại sự nghiệp cũng đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong kỷ nguyên vàng của bóng đá Tây Ban Nha chính thức rời sân khấu. Từ chức vô địch World Cup 2010, Euro 2012 đến hàng loạt danh hiệu Champions League và La Liga cùng Barcelona, dấu ấn của Busquets vượt xa những con số thống kê.

Busquets chưa bao giờ là cầu thủ ồn ào, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trên sân lớn đến mức nhiều đồng đội thừa nhận: “Khi Busquets chơi hay, cả đội sẽ chơi hay”. Giờ đây, khi anh chuẩn bị treo giày, bóng đá thế giới sẽ mất đi một bậc thầy hiếm có - người biến sự giản dị thành nghệ thuật, biến những pha xử lý nhỏ thành khoảnh khắc xoay chuyển trận đấu.

Sau Messi, Inter Miami sẽ lại phải chứng kiến một huyền thoại khác nói lời tạm biệt. Và với giới mộ điệu, khoảnh khắc Busquets lùi vào hậu trường cũng là lời nhắc nhở: một thế hệ vàng son của bóng đá đã thực sự đi đến hồi kết.