Nhà báo Pháp tiết lộ chủ nhân Quả bóng Vàng 2025

Bóng đá thế giới đang dồn sự chú ý về Paris rạng sáng 23/9, khi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 sẽ được tổ chức tại nhà hát Chatelet.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Nhưng trước khi tiếng trống mở màn vang lên, làng túc cầu sớm rộ lên thông tin Ousmane Dembele là người chiến thắng Quả bóng Vàng 2025.

Nguồn tin đến từ Romain Collet-Gaudin - nhà báo uy tín của Pháp. Trên The Touchline, ông khẳng định Dembele được xác định là chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới năm nay, vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký khác.

Nếu thông tin trở thành sự thật, Dembele sẽ đi vào lịch sử với tư cách ngôi sao người Pháp thứ 6 nâng cao Quả bóng Vàng, sau Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Dembele được cho là sẽ giành Quả bóng Vàng 2025.

Giải thưởng Quả bóng Vàng được xem là thước đo vinh quang của cả sự nghiệp. Nó không chỉ tôn vinh kỹ năng và phong độ cá nhân, mà còn ghi nhận những đóng góp quyết định vào thành công tập thể. Với một mùa giải rực rỡ trong màu áo PSG, đỉnh cao là chức vô địch Champions League, Dembele được cho là chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Tuy nhiên, vẫn còn đó sự cạnh tranh từ Lamine Yamal và Raphinha. Bộ đôi của Barcelona cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong năm 2025. Dẫu vậy, theo Collet-Gaudin, khoảng cách mà Dembele tạo ra là đủ lớn để xứng đáng bước lên bục vinh quang.

Rạng sáng 23/9, khi bức màn tại Paris chính thức hé mở, cả thế giới sẽ chờ xem liệu thông tin rò rỉ có trở thành hiện thực. Nếu đúng, Dembele sẽ thỏa mãn giấc mơ cá nhân và viết thêm một chương hào hùng cho bóng đá Pháp trên bản đồ thế giới.