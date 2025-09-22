Quả bóng vàng nín thở chờ Real Madrid

Real Madrid sẽ chờ đến giờ chót để quyết định có cử đại diện tham dự gala Quả bóng vàng tại Paris hay không.

Dàn cầu thủ Real Madrid khả năng cao vắng mặt ở gala Quả bóng vàng 2025.

Theo Marca, France Football và UEFA cử đại diện đến Madrid hồi đầu năm nay để xoa dịu căng thẳng với CLB chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không mang lại tiến triển, qua đó khả năng Real Madrid tiếp tục có động thái tẩy chay gala Quả bóng vàng 2025.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Vinicius Junior được kỳ vọng giành Quả bóng vàng 2024, nhưng cuối cùng lại thua Rodri của Manchester City. Phản ứng của Real Madrid rất quyết liệt. Họ rút toàn bộ phái đoàn, gồm các cầu thủ và ban huấn luyện, khỏi gala Quả bóng vàng năm đó.

Hành động này tạo nên bầu không khí gượng gạo tại sự kiện danh giá của bóng đá thế giới, khi các ghế ngồi dành cho dàn sao Real Madrid bị bỏ trống. Sự bất mãn của Real Madrid cũng không chỉ xoay quanh việc Vinicius thất bại trước Rodri.

Các nguồn tin từ câu lạc bộ chủ sân Bernabeu đặt câu hỏi về những thay đổi trong quy tắc chấm điểm và vai trò của UEFA trong quy trình bình chọn. Mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Real Madrid và UEFA, liên quan đến dự án Super League, càng làm tình hình thêm phần phức tạp.

Hiện tại, trừ khi có thay đổi bất ngờ, ban lãnh đạo tại Bernabeu dường như nghiêng về việc không tham dự gala Quả bóng vàng 2025, đặc biệt khi cầu thủ của Real Madrid khó có khả năng thắng giải.

Lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet (Paris) vào rạng sáng ngày 23/9. Ousmane Dembele (PSG) và Lamine Yamal (Barceona) là hai ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng danh giá.