Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City của Pep tệ chưa từng thấy

  • Thứ hai, 22/9/2025 07:54 (GMT+7)
  • 07:54 22/9/2025

Manchester City chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận mở màn Premier League 2025/26, đây là thành tích tệ nhất của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

Manchester City có khởi đầu tệ hại.

Đêm 21/9, Man City đánh rơi chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, khi để Arsenal gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ 90+3 của hiệp hai. Kết quả này cho thấy sự khởi đầu chật vật của đoàn quân HLV Pep Guardiola, bất chấp những kỳ vọng lớn sau khi bổ sung các tân binh chất lượng hè này.

Manchester City chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận mở màn tại Premier League mùa giải 2025/26, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đây là thành tích tệ nhất của họ dưới thời Guardiola.

Thậm chí, đây cũng là thành tích tệ nhất trong lịch sử Manchester City kể từ mùa giải 2006/07, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Stuart Pearce chỉ kiếm được 4 điểm sau 5 trận mở màn Premier League.

Kết quả hòa 1-1 trên sân Emirates khiến Man City tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Lúc này, Liverpool xây chắc ngôi đầu với 15 điểm, hơn đội Man City (đang đứng thứ 9) với 7 điểm. Nếu Pep không nhanh chóng cải thiện phong độ của đội bóng, tham vọng trở lại ngôi vương mùa này của Man City sẽ trở nên xa vời.

Chuyện gì đang xảy ra với Atletico Madrid?

Rạng sáng 22/9, Atletico Madrid tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Mallorca ở vòng 5 La Liga.

44:2635 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Manchester City Pep Guardiola Pep Guardiola

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý