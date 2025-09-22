Man City của Pep tệ chưa từng thấy

Manchester City chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận mở màn Premier League 2025/26, đây là thành tích tệ nhất của họ dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

Manchester City có khởi đầu tệ hại.

Đêm 21/9, Man City đánh rơi chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng 5 giải Ngoại hạng Anh, khi để Arsenal gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ 90+3 của hiệp hai. Kết quả này cho thấy sự khởi đầu chật vật của đoàn quân HLV Pep Guardiola, bất chấp những kỳ vọng lớn sau khi bổ sung các tân binh chất lượng hè này.

Manchester City chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận mở màn tại Premier League mùa giải 2025/26, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đây là thành tích tệ nhất của họ dưới thời Guardiola.

Thậm chí, đây cũng là thành tích tệ nhất trong lịch sử Manchester City kể từ mùa giải 2006/07, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Stuart Pearce chỉ kiếm được 4 điểm sau 5 trận mở màn Premier League.

Kết quả hòa 1-1 trên sân Emirates khiến Man City tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Lúc này, Liverpool xây chắc ngôi đầu với 15 điểm, hơn đội Man City (đang đứng thứ 9) với 7 điểm. Nếu Pep không nhanh chóng cải thiện phong độ của đội bóng, tham vọng trở lại ngôi vương mùa này của Man City sẽ trở nên xa vời.