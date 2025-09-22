Người duy nhất biết chủ nhân Quả bóng Vàng 2025

Cả thế giới bóng đá đang hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ được xướng tên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 ở gala trao giải diễn ra vào rạng sáng 23/9 tại Nhà hát Chatelet (Paris).

Chỉ tổng biên tập Vincent Garcia biết ai sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2025.

Điều đặc biệt, chỉ một người duy nhất nắm giữ bí mật này. Đó là Vincent Garcia, tổng biên tập của tạp chí France Football - đơn vị sáng lập giải thưởng. Garcia khẳng định sẽ giữ kín kết quả “cho đến phút cuối cùng”, ngay cả khi điều đó khiến ông mất lòng với bạn bè hay đồng nghiệp.

Kể từ năm 2024, France Football thay đổi cách vận hành để tránh rò rỉ thông tin. Trước đây, người chiến thắng thường được phỏng vấn trước khi công bố chính thức. Động thái này nhiều lần dẫn đến việc lộ kết quả. Giờ đây, chỉ mình Garcia biết danh tính chủ nhân Quả bóng Vàng, thậm chí ban lãnh đạo L’Équipe - đơn vị sở hữu tạp chí - cũng không được tiết lộ.

Theo Le Parisien, ngay cả Ronaldinho - huyền thoại của Barcelona và AC Milan, người sẽ trực tiếp trao giải - cũng chỉ biết kết quả cùng với khán giả tại buổi lễ.

Trước giờ G, Garcia hé lộ tiêu chí bình chọn: "Người chiến thắng phải hội tụ đủ các yếu tố như tỏa sáng cá nhân, những màn trình diễn quyết định và khó quên, danh hiệu tập thể, cùng tinh thần fair-play và tư cách trong lẫn ngoài sân cỏ".

Dembele nổi lên như ứng viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2025.

Hiện tại, Ousmane Dembele được đánh giá là ứng viên hàng đầu. Tiền đạo PSG trải qua mùa giải 2024/25 chói sáng với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh đồng thời giành loạt danh hiệu cá nhân như Cầu thủ hay nhất Ligue 1, Vua phá lưới Ligue 1 và Cầu thủ hay nhất Champions League.

Mới đây, Dembele còn được tạp chí Onze Mondial trao giải Onze d’Or, sau khi nhận 32,5% số phiếu bầu, vượt qua Lamine Yamal (30%), Kylian Mbappe (12,5%) và đồng đội Achraf Hakimi (7%).

Chia sẻ sau khi nhận giải, ngôi sao 28 tuổi nói: "Chúng tôi giành hầu hết danh hiệu có thể, và với một mùa giải thành công như vậy, các cầu thủ PSG xứng đáng được vinh danh ở cả tập thể lẫn cá nhân. Tôi tự hào vì những nỗ lực và hy sinh của mình đã được công nhận".

Dù Dembele chiếm lợi thế lớn, tất cả sẽ chỉ ngã ngũ vào rạng sáng 23/9, khi Ronaldinho trao danh hiệu danh giá tại Nhà hát Chatelet.