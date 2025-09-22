Người được Messi ủng hộ giành Quả bóng vàng

Lionel Messi từng cho rằng tiền đạo đồng hương Lautaro Martinez xứng đáng nhận danh hiệu cao quý.

Messi muốn Martinez giành Quả bóng vàng. Ảnh: Reuters.

Giữa dàn ứng viên sáng giá và đạt phong độ cao như Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal, Raphinha (Barcelona) hay Mohamed Salah (Liverpool), Messi cho rằng Lautaro Martinez có đủ tố chất để cạnh tranh cho Quả bóng Vàng.

Trong cuộc phỏng vấn với Give Me Sport vào năm 2024, Messi nhấn mạnh: "Martinez có một năm thi đấu ngoạn mục, ghi bàn ở chung kết và còn là vua phá lưới Copa America. Cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn bất kỳ ai khác".

Trái ngược với sự vắng mặt của Messi, Martinez có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025. Anh cùng Denzel Dumfries là 2 cầu thủ Inter Milan góp mặt trong danh sách.

Ở mùa 2024/25, tiền đạo người Argentina ghi 24 bàn và có thêm 7 kiến tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp Inter giành ngôi á quân Champions League.

Martinez là trụ cột của Inter Milan. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Messi, nhiều đồng đội cũng ủng hộ Martinez. Thủ môn Yann Sommer của Inter Milan khẳng định: "Tôi hoàn toàn đồng ý với Messi. Lautaro có cá tính mạnh mẽ, tinh thần thủ lĩnh và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Nếu cậu ấy được trao Quả bóng Vàng, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng".

Bản thân Martinez từng thừa nhận khát khao chinh phục Quả bóng vàng: "Tôi nghĩ mình xứng đáng có mặt trong danh sách. Tôi tập luyện chăm chỉ và vượt qua nhiều khó khăn trong những năm qua. Tôi tin mình có đủ tố chất để giành chiến thắng".

Khi được hỏi về ứng viên số một giành Quả bóng Vàng 2025, Martinez cho biết: "Rất nhiều cầu thủ có mùa giải tuyệt vời và giành danh hiệu. PSG có Achraf Hakimi và Dembele. Tôi cũng rất thích Salah. Anh ấy có mùa giải phi thường nhờ chức vô địch Premier League. Đó là một cầu thủ đẳng cấp".

Gala trao giải Quả bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra vào rạng sáng 23/9 tại Paris, Pháp.

