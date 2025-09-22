Rashford tái nhiễm 'căn bệnh' nguy hiểm khi trở lại Anh

Sau màn thăng hoa trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle tại Champions League khi trở lại Anh, Marcus Rashford tái nhiễm "căn bệnh" cũ và vừa mới phát tác trở lại.

Rashford nhiễm virus vô kỷ luật khi trở lại Anh.

Trở lại Anh, Rashford - trong màu áo Barcelona - ghi cú đúp và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, ánh hào quang ấy lại bị che mờ bởi một sự cố cũ kỹ: Rashford đi muộn tập và bị HLV Hansi Flick loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Getafe thuộc vòng 5 La Liga rạng sáng 22/9.

Dường như, màn thăng hoa tại Anh khiến Rashford nhiễm lại căn bệnh cũ. Nó gợi nhớ đến những ngày tháng chân sút 27 tuổi còn khoác áo Manchester United, nơi kỷ luật luôn là điểm yếu khiến tiền đạo tài năng này nhiều lần tự làm khó chính mình.

Những lần vướng kỷ luật ở Manchester United

Rashford từng nhiều lần gây ồn ào vì thói quen vô kỷ luật trong thời gian khoác áo "Quỷ đỏ". Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất là trận gặp Wolves đầu mùa 2022/23, khi anh đến muộn buổi họp đội. Erik ten Hag lập tức loại Rashford khỏi đội hình xuất phát. Dù sau đó, tuyển thủ Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định, sự cố vẫn cho thấy sự lỏng lẻo trong tác phong.

Có thông tin cho rằng Marcus Rashford bị bắt gặp đi bar tại một hộp đêm ở Belfast ngay đêm trước trận FA Cup với Newport County hồi tháng 1/2024. Sau khi trở về từ chuyến bay đêm, tiền đạo này báo cáo mình bị ốm và không góp mặt trong trận đấu. Manchester United sau đó xác nhận đây là một “vấn đề kỷ luật nội bộ” và đưa ra án phạt bằng cách trừ lương khoảng hai tuần đối với Rashford vì hành vi này.

Ngoài ra, sau một thất bại 3-0 trước Manchester City vào năm 2023, Rashford được cho là tham dự bữa tiệc sinh nhật vào đêm hôm sau. Hành vi này khiến HLV và ban huấn luyện không hài lòng, coi đó là vi phạm kỷ luật về thái độ. Do đó, anh bị loại khỏi đội hình xuất phát cho trận đấu Carabao Cup với Newcastle sau đó.

Rashford nhiều lần tự làm khó bản thân tại Old Trafford.

Những vụ việc ấy không chỉ làm xấu đi hình ảnh của Rashford trước công chúng mà còn khiến HLV và đồng đội phải đặt dấu hỏi về tính kỷ luật. Đó cũng là lý do khiến ban huấn luyện, đồng đội và cả CĐV có ác cảm với Rashford dẫn đến sự nghiệp đi xuống tại Old Trafford.

Mất điểm trong mắt Flick

Tại Barcelona, Rashford nhận được sự tin tưởng lớn từ Hansi Flick. Chính nhà cầm quân người Đức yêu cầu ban lãnh đạo mang Rashford về từ Manchester United, đồng thời liên tục công khai khen ngợi anh để nâng cao sự tự tin.

Tuy nhiên, Flick cũng nổi tiếng là người đề cao kỷ luật. Trong thời gian dẫn dắt Barcelona, ông từng thẳng tay trừng phạt nhiều cái tên như Raphinha, Jules Kounde hay Inaki Pena chỉ vì đi muộn. Việc Rashford phạm đúng “điểm cấm kỵ” cho thấy anh tự đánh mất niềm tin của người thầy vốn rất ưu ái mình.

Sự cố lần này vì thế đặc biệt đáng tiếc: nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Flick đặt trọn niềm tin vào Rashford ở Champions League. Một lần muộn giờ có thể khiến mối quan hệ vốn đang tốt đẹp trở nên bị "nhiễm khuẩn".

Cần nhớ, Barcelona đang cho Rashford cơ hội thứ hai để làm lại sự nghiệp sau khi rời Premier League trong lặng lẽ. Nhưng cơ hội này sẽ không kéo dài mãi nếu anh không biết trân trọng. Niềm tin của HLV và cả sự nghiệp đều phụ thuộc vào một yếu tố tưởng chừng đơn giản: kỷ luật.

Rashford cần thay đổi khi chơi cho Barcelona.

Không chỉ ảnh hưởng đến bóng đá, thói quen bất cẩn về giờ giấc còn khiến Rashford gặp rắc rối trong đời sống cá nhân. Vụ việc tai nạn với chiếc Rolls-Royce Wraith năm 2023 gần sân tập Carrington là một ví dụ điển hình. Khi đó, Rashford vừa rời trung tâm huấn luyện muộn và gặp sự cố giao thông nghiêm trọng, rất may không gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, anh cũng từng vướng vài lần va chạm nhỏ khi lái siêu xe, khiến người hâm mộ lo ngại cho sự an toàn của anh.

Rõ ràng, sự cẩu thả trong việc quản lý thời gian không chỉ khiến sự nghiệp Rashford bị ảnh hưởng, mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khoẻ. Dù dàn siêu xe của mũi nhọn 27 tuổi rất "ngầu", dù chúng có thể đạt tốc độ hàng trăm cây số mỗi giờ, dù Rashford có lái lụa đến đâu thì cũng không thể giúp anh đúng giờ nếu cầu thủ này không tự xem lại cách sống của bản thân.

Có lẽ Rashford nên đầu tư ít tiền để mua một chiếc đồng hồ. Đó không phải là chiếc đồng hồ Rolex sang trọng mà là một chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền để cứu lấy sự nghiệp của anh.