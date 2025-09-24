Vì sao bóng đá Đức chật vật với Quả bóng Vàng?

Bóng đá Đức có thành công, có danh hiệu, có thế hệ vàng 2014, nhưng vẫn thiếu một ngôi sao đủ sức bứt phá để chinh phục Quả bóng Vàng.

Quả bóng Vàng luôn "từ chối" người Đức những năm qua.

Gần ba thập kỷ trôi qua kể từ khi Matthias Sammer nâng cao Quả bóng Vàng 1996, và kể từ đó đến nay, bóng đá Đức - vốn được xem là một trong những nền bóng đá bền bỉ và thành công bậc nhất thế giới - lại hoàn toàn vắng bóng ở danh hiệu cá nhân cao quý này. Thời hoàng kim của Franz Beckenbauer, Gerd Müller hay Karl-Heinz Rummenigge đã lùi xa, để lại một khoảng trống khó khỏa lấp.

Câu hỏi được đặt ra: vì sao các cầu thủ Đức, dù luôn có mặt trong những trận cầu đỉnh cao, lại không thể chạm tay vào phần thưởng danh giá nhất cho một cá nhân?

Kỷ nguyên rực rỡ nhưng không cá nhân hóa

Thành công của bóng đá Đức ở cấp CLB và đội tuyển là điều không thể phủ nhận. Bayern Munich ba lần vô địch Champions League kể từ năm 2001, trong khi đội tuyển quốc gia đăng quang World Cup 2014 với lối chơi kiểm soát và tập thể đồng đều. Tuy nhiên, những chiến thắng ấy lại không gắn liền với một ngôi sao duy nhất nổi bật vượt trội.

Nếu Tây Ban Nha của Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Messi của Argentina hay Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo được định danh bằng những cá nhân xuất chúng, thì bóng đá Đức lại đi theo con đường khác: sức mạnh tập thể. Chính điều này khiến họ thường xuyên thiếu đi một cái tên tạo dấu ấn cá nhân cực mạnh - yếu tố quan trọng để chinh phục lá phiếu của các nhà báo và giới chuyên môn.

Một thực tế khó chối bỏ: Quả bóng Vàng nhiều năm qua gần như là sân chơi riêng của các tiền đạo và cầu thủ tấn công. Ngoại trừ vài trường hợp hiếm hoi như Cannavaro (2006) hay Rodri (2024), phần lớn chủ nhân Quả bóng Vàng đều là những tay săn bàn hoặc ngôi sao sáng ở hàng công.

Dù xuất sắc, Toni Kroos vẫn không phải ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng thời anh còn thi đấu.

Đức, sau thế hệ của Miroslav Klose, lại thiếu đi những tiền đạo siêu hạng đủ tầm cạnh tranh ở cấp độ quốc tế. Thomas Müller, dù là “Raumdeuter” (người khai thác khoảng trống) bậc thầy, lại mang dáng dấp của một cầu thủ làm nền nhiều hơn là một siêu sao hào nhoáng. Tương tự, Toni Kroos - bậc thầy ở tuyến giữa - có sự ổn định và trí tuệ chiến thuật, nhưng lại thiếu thứ “ma lực sân khấu” mà lá phiếu Quả bóng Vàng thường đòi hỏi.

Oliver Kahn (2001, 2002) và Manuel Neuer (2014) từng đưa vị thế thủ môn lên một tầm cao mới, nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba. Năm 2014 là minh chứng rõ ràng: Neuer vô địch World Cup, đoạt Găng vàng, còn Messi thất bại trong trận chung kết, vậy mà người Argentina vẫn về nhì sau Cristiano Ronaldo. Khi chuẩn mực Quả bóng Vàng đặt nặng bàn thắng và sự hào nhoáng, thủ môn hay tiền vệ Đức khó lòng chen chân.

Bóng đá Đức không phải nạn nhân duy nhất, nhưng rõ ràng là nặng nề nhất dưới cái bóng khổng lồ của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Từ 2008 đến 2023, chỉ có Modric (2018) và Rodri (2024) chen ngang, còn lại đều là kịch bản Messi - Ronaldo thay nhau thống trị. Trong giai đoạn ấy, thế hệ vàng của Đức 2014 lẽ ra xứng đáng có một gương mặt tỏa sáng, nhưng lại bị lu mờ bởi sự phi thường của hai tượng đài.

Điều này đặt ra nghịch lý: bóng đá Đức thành công rực rỡ, nhưng “cái tôi” cá nhân chưa bao giờ đủ sức bứt phá giữa kỷ nguyên song cực.

Cơ hội mới cho thế hệ mới

Giờ đây, khi Messi và Ronaldo rời khỏi tốp 3, cánh cửa tưởng chừng khép kín với bóng đá Đức bỗng hé mở. Jamal Musiala và Florian Wirtz chính là niềm hy vọng.

Musiala, với lối chơi mềm mại, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt, được kỳ vọng trở thành nhạc trưởng mới của Bayern. Dù chấn thương từng khiến sự nghiệp của anh chững lại, tiềm năng vẫn còn nguyên vẹn. Trong khi đó, Wirtz - viên ngọc sáng từ Leverkusen, nay đang khoác áo Liverpool - đã chứng minh mình có tố chất dẫn dắt một CLB lớn ở Premier League. Khả năng sáng tạo, tư duy bóng đá thông minh và sự bùng nổ trong những trận đấu lớn biến anh thành ứng viên tiềm năng cho những năm tới.

Musiala được kỳ vọng mang QBV về cho người Đức.

Nếu một trong hai cầu thủ này có thể bùng nổ tại Champions League hoặc một giải đấu lớn cấp đội tuyển, Đức hoàn toàn có thể mơ về Quả bóng Vàng sau gần 30 năm chờ đợi.

Bóng đá Đức từng sản sinh những huyền thoại lẫy lừng, nhưng ba thập niên qua lại chứng kiến một khoảng trống đáng tiếc ở Quả bóng Vàng. Nguyên nhân đến từ lối chơi tập thể, sự thiếu hụt tiền đạo siêu hạng và cái bóng khổng lồ của Ronaldo - Messi.

Nhưng lịch sử luôn có tính chu kỳ. Khi kỷ nguyên cũ khép lại, thời cơ cho những Musiala, Wirtz hay thậm chí một cái tên trẻ trung khác sẽ đến. Và nếu bóng đá Đức tiếp tục nuôi dưỡng những tài năng tấn công có khả năng tạo dấu ấn cá nhân vượt trội, ngày họ trở lại bục cao nhất của Quả bóng Vàng sẽ không còn xa.