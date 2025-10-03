Amorim bất lực nhìn 'người thừa' MU thăng hoa ở trời Âu

Trong khi Manchester United loạng choạng tìm lại thăng bằng dưới triều đại Ruben Amorim, những cầu thủ từng bị ông gạt phũ phàng khỏi đội hình lại đang hồi sinh rực rỡ ở trời Âu.

Hojlund bùng nổ trong màu áo Napoli.

Hình ảnh Marcus Rashford tỏa sáng trong màu áo Barcelona hay Rasmus Højlund bùng nổ tại Napoli trở thành nỗi ám ảnh khó chối bỏ cho các CĐV "Quỷ đỏ" - những người bất lực chứng kiến “hàng thải” của đội mình thăng hoa, còn Old Trafford thì chìm trong khủng hoảng.

Khi “người thừa” biến thành ngôi sao

Rashford - biểu tượng một thời - bị Amorim đánh giá thấp đến mức từng tuyên bố sẽ chọn HLV thủ môn 63 tuổi thay vì sử dụng anh. Nhưng giờ, tiền đạo người Anh đang viết lại sự nghiệp tại Barcelona.

Sáu trận gần nhất, Rashford đều ghi bàn hoặc kiến tạo, mới đây còn dọn cỗ cho Ferran Torres lập công trước PSG thuộc lượt trận thứ hai League Phase, Champions League. Hình ảnh ấy gợi lại ký ức về Rashford từng gieo rắc kinh hoàng cho PSG khi còn khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn.

Trong khi đó, Rasmus Højlund - bản hợp đồng 72 triệu bảng từng bị chỉ trích vì “không đủ bén” - giờ đang làm mưa làm gió tại Napoli. Anh vừa lập cú đúp vào lưới Sporting Lisbon tại Champions League, tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng ở Serie A, sát cánh cùng Scott McTominay, một cựu binh khác cũng đang “hồi xuân” rực rỡ tại Italy.

Antony cũng chơ tốt ở Real Betis.

Antony, cầu thủ từng bị coi là sai lầm lớn nhất lịch sử chuyển nhượng của United, lại ghi bàn quan trọng cho Betis ở Europa League. Alejandro Garnacho, từng công khai chống đối Amorim, vừa có trận đá chính đầu tiên cho Chelsea tại Champions League và góp công trực tiếp vào bàn thắng duy nhất trước Benfica.

Ở đâu đó, Jadon Sancho – thành viên khác của “bomb squad” – cũng tìm lại niềm vui chơi bóng trong màu áo Aston Villa sau những năm tháng lận đận.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh Manchester United khởi đầu mùa giải một cách chật vật. Các tân binh Ruben Amorim chi hàng trăm triệu bảng đưa về, như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Šeško, chưa ai thực sự để lại dấu ấn xứng đáng. Šeško phải đến trận thứ bảy mới có bàn thắng đầu tiên, và sự so sánh với Højlund chỉ càng khoét sâu thêm sự hoài nghi về mắt nhìn người của Amorim.

Nhưng đau hơn cả là thiệt hại tài chính. Manchester United chấp nhận bán tháo: Rashford từ mức định giá 100 triệu bảng nay chỉ còn 26 triệu, Garnacho 40 triệu so với con số 70 triệu từng được Chelsea đưa ra, Antony rớt từ 86 triệu xuống hơn 21 triệu, Højlund từ 72 triệu xuống 38 triệu. Trong thời điểm CLB phải căng mình tuân thủ quy định tài chính, những khoản lỗ này chẳng khác nào vết dao cứa thẳng vào lòng tự tôn.

Sai lầm của triết lý “cứng rắn”

Amorim đến Old Trafford với tiếng tăm là HLV trẻ, am hiểu tâm lý cầu thủ, giỏi khai thác tài năng trẻ. Nhưng thay vì “kéo lại” Rashford hay giúp Højlund bùng nổ, ông chọn cách triệt để loại bỏ. Nhóm 5 cầu thủ bị ông đẩy ra khỏi đội một thậm chí không được tập luyện chung, khiến giá trị chuyển nhượng sụt thảm hại.

Dàn cựu cầu thủ MU toả sáng ở CLB mới là cái tát vào "Quỷ đỏ".

Có thể lý giải rằng Rashford đã sa sút trước cả khi Amorim tới, hay Garnacho và Sancho gây rắc rối bằng thái độ. Nhưng việc chứng kiến họ hồi sinh rực rỡ ở môi trường mới khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: phải chăng Amorim đã quá cực đoan? Và liệu ông có đánh mất khả năng mà Manchester United trông chờ nhất - sự kết nối với thế hệ trẻ?

Trong lúc Rashford, Højlund hay Antony nở nụ cười ở châu Âu, Old Trafford chìm trong lo âu. Các CĐV không chỉ phẫn nộ vì kết quả, mà còn vì cảm giác đội bóng đã tự tay đánh mất những ngôi sao lẽ ra vẫn còn giá trị lớn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Amorim được mang về để mở ra kỷ nguyên mới, nhưng nghịch lý phũ phàng là chính những cầu thủ bị ông coi là “không còn đất dụng võ” lại đang làm rạng danh ở trời Âu. Còn Manchester United thì vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy thất vọng.

Nếu không sớm xoay chuyển tình thế, nhà cầm quân 40 tuổi này có nguy cơ trở thành “nạn nhân tiếp theo” của chính triết lý cứng rắn mà ông kiên định theo đuổi. Old Trafford từng là nơi chôn vùi nhiều HLV tài năng, và Ruben Amorim - nếu không tỉnh ngộ - có thể sẽ chỉ là cái tên mới nhất trong danh sách ấy.