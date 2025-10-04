Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal lại gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 4/10/2025 05:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona xác nhận Lamine Yamal nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần do tái phát chấn thương vùng mu, vấn đề từng khiến anh bỏ lỡ 4 trận trong tháng 9.

Yamal gặp lại tình trạng đau vùng mu sau trận thua 1-2 trước PSG ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10. Tài năng 18 tuổi đá trọn 90 phút, nhưng trả giá bằng cơn đau tái phát khiến anh không thể góp mặt ở cuộc đối đầu Sevilla vào ngày 5/10.

Thông báo của Barcelona đến ngay sau khi HLV Luis de la Fuente triệu tập Yamal vào danh sách tuyển Tây Ban Nha cho đợt FIFA Days tháng 10. Như vậy, Yamal cũng bỏ lỡ hai trận đấu gặp Georgia và Bulgaria. Dù vậy, tranh cãi bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội.

Một CĐV gay gắt: "Những gì xảy ra với Yamal và Barcelona là một cái tát vào mặt bóng đá Tây Ban Nha. Thật kỳ lạ khi cậu ấy lại chấn thương đúng lúc FIFA Days bắt đầu. Mọi chuyện không thể tiếp diễn như vậy nữa, các biện pháp cần được đưa ra ngay lập tức".

Hồi tháng 9, chấn thương của Yamal làm bùng nổ căng thẳng giữa HLV Hansi Flick và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Tây Ban Nha vẫn quyết định sử dụng Yamal trong hai trận liên tiếp với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, dù cầu thủ này cảm thấy khó chịu.

HLV Flick bức xúc: "Yamal tham gia đội tuyển khi đang bị đau. Cậu ấy phải dùng thuốc giảm đau và thi đấu trong tình trạng đau đớn. Cậu ấy gặp vấn đề và vẫn thi đấu tới 79 và 73 phút. Đây không phải là cách chăm sóc cầu thủ".

Ở tuổi 18, hành trình của viên ngọc La Masia còn rất dài. Barcelona có lý do để cẩn trọng bởi không muốn tài năng sáng giá nhất sớm bị bào mòn bởi lịch thi đấu khắc nghiệt.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Lamine Yamal nghỉ 3 tuần Lamine Yamal Barcelona nghỉ 3 tuần

