Mẹ Yamal gây tranh cãi

  • Thứ sáu, 3/10/2025 08:54 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sheila Ebana, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, tạo nhiều phản ứng trái chiều khi thu tiền những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng bà.

Bà Sheila Ebana và con trai ở Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025.

Theo Marca, bà Sheila là nhân vật chính của một sự kiện được quảng bá với thông điệp nổi bật: “Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới!”.

Những người hâm mộ muốn dùng bữa tối cùng mẹ Yamal sẽ phải trả nhiều mức giá với các trải nghiệm và dịch vụ khác nhau. Với giá vé 150 euro, người hâm mộ sẽ được thưởng thức một ly cocktail chào mừng và bữa tối ba món.

Với giá vé 400 euro, người tham gia sẽ được thưởng thức đồ uống cao cấp không giới hạn cùng với bữa tối ba món. Với chi phí 800 euro, người hâm mộ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc đặc biệt, kèm đồ uống không giới hạn và cơ hội chụp ảnh riêng cùng mẹ của Yamal.

Nhiều CĐV cho rằng bà Sheila và đơn vị tổ chức ngạo mạn khi quảng bá rằng Yamal là "Cầu thủ hay nhất thế giới". "Không phải Dembele mới là người giành Quả bóng vàng sao", một CĐV đặt câu hỏi.

Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng giá vé vài trăm euro để ăn tối với mẹ của Yamal "thật là điên rồ".

Bà Sheila, một người nhập cư gốc Guinea Xích Đạo, từng phục v ụ tại cửa hàng đồ ăn nhanh trước khi sinh ra Yamal vào năm 2007.Bố của cầu thủ là Nasrouri, người Morocco. Ông làm thợ sơn tại Barcelona. Cả hai ly hôn khi Yamal mới 3 tuổi.

Hazard kinh ngạc trước Yamal

Eden Hazard ca ngợi Ousmane Dembele nhưng cho rằng Lamine Yamal mới là cái tên khiến cả thế giới bóng đá phải sửng sốt.

2 giờ trước

