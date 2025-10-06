Mourinho vẫn rất đặc biệt

Benfica thay đổi tích cực dưới triều đại Jose Mourinho, hứa hẹn cuộc đua ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này gay cấn.

Mourinho đang từng bước xây dựng lại đế chế tại Benfica.

Rạng sáng 6/10, Benfica cầm hòa 0-0 Porto tại "thánh địa" Dragao nổi tiếng thuộc vòng 8 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trước màn so tài, Porto giành chiến thắng trong 9 trận liên tiếp và chỉ cần một chiến thắng nữa để ghi dấu mốc lịch sử.

Tuy nhiên, Benfica của HLV Jose Mourinho khiến Porto phải chia điểm lần đầu tiên tại giải vô địch quốc gia mùa này. Ngoài ra, Benfica cũng trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới trước Porto trên mọi đấu trường trong mùa 2025/26.

HLV Francesco Farioli của Porto sau trận bày tỏ sự tôn trọng đối với Benfica và Mourinho: "Tôi rất nể phục cách Benfica thi đấu. Cách Mourinho truyền cảm hứng để các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và tính khiêm nhường, đồng thời giữ được sự chặt chẽ và tập trung tối đa trong phòng ngự ở trận này, thực sự là điều tuyệt vời".

Trận hòa trên sân Porto được đánh giá rất quan trọng với Benfica, trong bối cảnh CLB không có khởi đầu mùa giải thuyết phục. Mourinho thừa nhận sau trận: "Chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách với Porto xuống còn 1 điểm, nhưng nếu làm mọi thứ để giành chiến thắng cũng rất mạo hiểm. Không thể để cách biệt bị nới rộng lên 7 điểm".

"Bản thân các cầu thủ trên sân cũng cảm thấy rằng trận đấu nằm trong tầm kiểm soát của họ, và đây là trận đấu không được phép thua", ông nói thêm.

Mourinho có lần trở lại đầy cảm xúc khi dẫn dắt Benfica.

"Đối thủ còn lại là Sporting CP vòng này chỉ có 1 điểm (hòa 1-1 trước Braga - PV), điều đó có nghĩa cuối tuần qua Benfica không bị tụt lại về điểm số so với Porto hay Sporting. Benfica muốn thắng và vô địch. Và đôi khi, để giành chức vô địch, bạn phải không thua", Mourinho đáp trả những chỉ trích Benfica phòng ngự tiêu cực trên sân Porto.

Trước Porto, đặc sản "xe bus hai tầng" của Mourinho được áp dụng tại Benfica. Nhiều người chỉ trích Mourinho thực dụng, nhưng "Người đặc biệt" cho rằng điểm số ở trận này cần thiết, nhất là khi Benfica vừa nhận thất bại đáng tiếc trước Chelsea, đồng thời Porto đang có phong độ rất cao.

Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica hiện xếp thứ 3 với 18 điểm sau 8 vòng, kém đội dẫn đầu Porto 4 điểm và chỉ kém đội xếp thứ hai Sporting CP 1 điểm. Benfica dưới triều đại mới của Mourinho hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi tích cực trong tương lai.