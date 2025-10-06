Châu Âu sôi sục vì tiền đạo của Bournemouth

Antoine Semenyo đang khởi đầu mùa giải thăng hoa cùng Bournemouth, khiến các đội bóng lớn sẵn sàng chi số tiền lớn cho anh

Theo Marca, Chelsea thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Semenyo và sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo của Bournemouth với mức giá đề xuất lên đến khoảng 80 triệu bảng.

"The Blues" coi Semenyo là mục tiêu chiến lược để tăng cường hàng công, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại Premier League mùa này. Tiền đạo người Ghana ghi tới 6 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 7 vòng.

Hôm 4/10, Semenyo trở thành ngôi sao sáng nhất khi ghi cú đúp và kiến tạo một bàn giúp Bournemouth ngược dòng hạ Fulham 3-1. Đội chủ nhà trải qua không ít khó khăn, thậm chí bị dẫn trước, nhưng mọi thứ xoay chuyển nhờ sự bùng nổ của tiền đạo người Ghana.

Cùng với Haaland, trụ cột của Bournemouth đang là hai chân sút chơi hay nhất tại Premier League 2025/26. Với khả năng chơi linh hoạt ở cả hai cánh và trung phong, ở mùa giải 2024/25, anh ghi 11 bàn thắng tại Premier League, giúp Bournemouth kết thúc ở vị trí thứ 9.

Đến hè 2025, Semenyo ký gia hạn hợp đồng đến năm 2030, nhưng điều này không ngăn cản sự chú ý từ các ông lớn. Ngoài Chelsea, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Liverpool và Tottenham đều ngỏ ý muốn mua chân sút này Với tình hình hiện tại, Bournemouth hy vọng có thể bán cầu thủ với mức giá trên 100 triệu bảng.