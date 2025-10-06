Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rodri khiến Man City thở phào

  • Thứ hai, 6/10/2025 14:55 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Tiền vệ Rodri đang cảm thấy ổn hơn sau khi dính chấn thương trong trận đấu với Brentford.

Rodri liên tục gặp vấn đề sức khoẻ.

Tối 5/10, trụ cột của Manchester City dính chấn thương trong trận thắng 1-0 trên sân Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Ban đầu, người hâm mộ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng theo thông tin mới nhất, tình trạng của anh không đáng lo như dự đoán.

Đây là tín hiệu tích cực cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ, khi Rodri vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, Rodri không tham gia cùng đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung quốc tế lần này. Quyết định này cho thấy sự thận trọng của anh và đội ngũ y tế, nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Với việc không có mặt trong các trận đấu quốc tế, Rodri vẫn đang nỗ lực để trở lại thi đấu sớm nhất có thể cho Manchester City. Dự kiến, Rodri có thể tái xuất trên sân cỏ vào cuối tháng 10.

Đây là tin không thể tốt hơn cho Man City bởi trước đó, có những lo ngại cho thấy Rodri dường như tái phát chấn thương đầu gối.

