Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU chốt tương lai Maguire

  • Thứ sáu, 10/10/2025 06:21 (GMT+7)
  • 06:21 10/10/2025

MU đang tiến hành đàm phán hợp đồng mới với trung vệ Harry Maguire, trong bối cảnh bản hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2024/25.

MU muốn giữ Maguire. Ảnh: Reuters.

Hôm 9/10, nhà báo Fabrizio Romano cho biết: "Hai bên có buổi gặp mặt trực tiếp trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. CLB đánh giá cao những đóng góp và tố chất thủ lĩnh của Maguire".

MU muốn hoàn tất việc gia hạn trước tháng 1/2026, bởi theo quy định, Maguire sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác kể từ ngày 1/1 nếu chưa ký hợp đồng mới.

Dù không phải là lựa chọn đá chính thường xuyên dưới thời HLV Ruben Amorim, Maguire vẫn được ban lãnh đạo MU đánh giá cao về tinh thần chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo trong phòng thay đồ. Cầu thủ 32 tuổi ra sân trong 6/7 trận đấu tại Premier League mùa này và luôn thể hiện phong độ ổn định mỗi khi được trao cơ hội.

Trong quá khứ, Maguire từng có cơ hội rời Old Trafford vào năm 2023, khi nhận sự quan tâm của West Ham. Tuy nhiên, anh đã từ chối để tiếp tục ở lại sân Old Trafford chiến đấu giành vị trí.

Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng từ Leicester City. Tuy nhiên, trung vệ người Anh vượt qua áp lực, chứng tỏ giá trị của mình và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU Leicester MU maguire

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

Martial bi cong kich du doi hinh anh

Martial bị công kích dữ dội

05:53 10/10/2025 05:53 10/10/2025

0

Tiền đạo người Pháp Anthony Martial hứng chịu làn sóng chỉ trích tại Mexico chỉ một tháng sau khi gia nhập câu lạc bộ Monterrey.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý