MU chốt tương lai Maguire

MU muốn giữ Maguire. Ảnh: Reuters.
Hôm 9/10, nhà báo Fabrizio Romano cho biết: "Hai bên có buổi gặp mặt trực tiếp trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. CLB đánh giá cao những đóng góp và tố chất thủ lĩnh của Maguire".
MU muốn hoàn tất việc gia hạn trước tháng 1/2026, bởi theo quy định, Maguire sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác kể từ ngày 1/1 nếu chưa ký hợp đồng mới.
Dù không phải là lựa chọn đá chính thường xuyên dưới thời HLV Ruben Amorim, Maguire vẫn được ban lãnh đạo MU đánh giá cao về tinh thần chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo trong phòng thay đồ. Cầu thủ 32 tuổi ra sân trong 6/7 trận đấu tại Premier League mùa này và luôn thể hiện phong độ ổn định mỗi khi được trao cơ hội.
Trong quá khứ, Maguire từng có cơ hội rời Old Trafford vào năm 2023, khi nhận sự quan tâm của West Ham. Tuy nhiên, anh đã từ chối để tiếp tục ở lại sân Old Trafford chiến đấu giành vị trí.
Maguire từng đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập MU năm 2019 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng từ Leicester City. Tuy nhiên, trung vệ người Anh vượt qua áp lực, chứng tỏ giá trị của mình và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại.
