HLV Rangnick làm nên lịch sử với chiến thắng 10-0

Rạng sáng 10/10, tại loạt trận thứ 6 bảng H vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Áo giành chiến thắng áp đảo 10-0 trước San Marino.

Arnautovic lập poker giúp Áo đại thắng San Marino 10-0.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick, tuyển Áo tạo nên trận đấu đáng nhớ tại sân Ernst-Happel-Stadion khi đè bẹp San Marino với tỷ số 10-0. Marko Arnautovic là ngôi sao sáng nhất với cú poker (bốn bàn thắng), góp phần giúp Áo có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử.

Trận đấu mở màn với bàn thắng sớm của Romano Schmid ở phút thứ 7, ngay sau đó Arnautovic ghi bàn đầu tiên chỉ một phút sau. Hậu vệ Stefan Posch trở thành tâm điểm khi góp công vào ba bàn tiếp theo, bao gồm việc kiến tạo cho Michael Gregoritsch và tự mình lập cú đúp trong vòng 12 phút.

Konrad Laimer cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số ngay trước khi hiệp một khép lại, giúp Áo dẫn trước 6-0 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, Arnautovic tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ngay phút thứ 47.

Arnautovic hoàn tất cú hat-trick và khép lại ngày thi đấu rực rỡ với hai bàn thắng muộn, chỉ cách nhau 81 giây, ở các phút 83 và 84. Dưới thời cựu HLV Manchester United, Rangnick, tuyển Áo đang thăng hoa.

HLV Rangnick đang gây ấn tượng từ khi dẫn tuyển Áo.

Họ củng cố vị trí dẫn đầu bảng H với cách biệt hai điểm so với đội nhì bảng Bosnia-Herzegovina (chơi nhiều hơn Áo một trận). Đồng thời, chiến thắng 10-0 vừa qua cũng giúp tuyển Áo cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại.

Cơ hội để tuyển Áo giành tấm vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2026 rất sáng. Bởi lẽ, cục diện hiện tại ở bảng H chỉ còn là cuộc đua giữa Áo (15 điểm sau 5 trận) và đội nhì bảng Bosnia-Herzegovina (13 điểm sau 6 trận). Đội xếp thứ ba, Romania mới có 7 điểm.