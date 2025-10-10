Trung vệ nhập tịch Malaysia 'tuyên chiến' với FIFA

Trung vệ Facundo Garces chuẩn bị nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhằm chứng minh bản thân có gốc gác Malaysia.

Garces quyết tâm kháng cáo FIFA.

Theo AS, Garces tin rằng cụ cố của anh được sinh ra tại Malaysia, chứ không phải ở tỉnh Santa Fe (Argentina) như kết luận của FIFA. Chính niềm tin đó khiến trung vệ đang khoác áo Alaves quyết định nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia hồi tháng 6 vừa qua.

Garces ra mắt trong màu áo tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, với màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà thắng 4-0. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận đơn khiếu nại, cho rằng giấy tờ nhập tịch của Garces cùng 6 cầu thủ khác không hợp lệ. FIFA nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện bất thường trong quá trình xử lý hồ sơ nguồn gốc của cầu thủ này.

Kết quả là 7 cầu thủ Malaysia, bao gồm Garces, bị FIFA treo giò 12 tháng vì “vi phạm quy định về quốc tịch và đăng ký thi đấu quốc tế”.

Alaves vẫn ủng hộ Garces.

Trước lệnh cấm này, CLB Alaves cho Garces tạm ngừng tập luyện và thi đấu để chờ kết luận cuối cùng. Dù vậy, đội bóng La Liga vẫn thể hiện sự ủng hộ, kêu gọi “tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của cầu thủ” và mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ.

Hiện Garces đã bay sang Malaysia để trực tiếp phối hợp cùng FAM trong việc thu thập bằng chứng. Anh hy vọng tìm được giấy khai sinh hoặc hồ sơ di cư chứng minh cụ cố mình thực sự sinh ra tại Malaysia trước khi chuyển đến Argentina.

Nguồn tin thân cận với Garces tiết lộ, chiến lược ngắn hạn của trung vệ này là xin FIFA tạm đình chỉ án phạt trong khi vụ việc tiếp tục được điều tra. Nếu thành công, anh có thể sớm trở lại tập luyện và thi đấu.

