Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trung vệ nhập tịch Malaysia 'tuyên chiến' với FIFA

  • Thứ sáu, 10/10/2025 05:52 (GMT+7)
  • 05:52 10/10/2025

Trung vệ Facundo Garces chuẩn bị nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhằm chứng minh bản thân có gốc gác Malaysia.

Garces quyết tâm kháng cáo FIFA.

Theo AS, Garces tin rằng cụ cố của anh được sinh ra tại Malaysia, chứ không phải ở tỉnh Santa Fe (Argentina) như kết luận của FIFA. Chính niềm tin đó khiến trung vệ đang khoác áo Alaves quyết định nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia hồi tháng 6 vừa qua.

Garces ra mắt trong màu áo tuyển Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, với màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà thắng 4-0. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận đơn khiếu nại, cho rằng giấy tờ nhập tịch của Garces cùng 6 cầu thủ khác không hợp lệ. FIFA nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện bất thường trong quá trình xử lý hồ sơ nguồn gốc của cầu thủ này.

Kết quả là 7 cầu thủ Malaysia, bao gồm Garces, bị FIFA treo giò 12 tháng vì “vi phạm quy định về quốc tịch và đăng ký thi đấu quốc tế”.

facundo garces anh 1

Alaves vẫn ủng hộ Garces.

Trước lệnh cấm này, CLB Alaves cho Garces tạm ngừng tập luyện và thi đấu để chờ kết luận cuối cùng. Dù vậy, đội bóng La Liga vẫn thể hiện sự ủng hộ, kêu gọi “tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của cầu thủ” và mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ.

Hiện Garces đã bay sang Malaysia để trực tiếp phối hợp cùng FAM trong việc thu thập bằng chứng. Anh hy vọng tìm được giấy khai sinh hoặc hồ sơ di cư chứng minh cụ cố mình thực sự sinh ra tại Malaysia trước khi chuyển đến Argentina.

Nguồn tin thân cận với Garces tiết lộ, chiến lược ngắn hạn của trung vệ này là xin FIFA tạm đình chỉ án phạt trong khi vụ việc tiếp tục được điều tra. Nếu thành công, anh có thể sớm trở lại tập luyện và thi đấu.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

facundo garces FIFA facundo garces malaysia fifa fam

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Hojlund toa sang trong chien thang 6-0 hinh anh

Hojlund tỏa sáng trong chiến thắng 6-0

05:43 10/10/2025 05:43 10/10/2025

0

Rạng sáng 10/10, tại bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tuyển Đan Mạch giành chiến thắng áp đảo 6-0 ngay trên sân Belarus.

Dia chan tai vong loai World Cup chau Au hinh anh

Địa chấn tại vòng loại World Cup châu Âu

05:44 10/10/2025 05:44 10/10/2025

0

Rạng sáng 10/10, tại bảng L vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Quần đảo Faroe tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Montenegro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý