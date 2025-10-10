Hojlund tỏa sáng trong chiến thắng 6-0

Rạng sáng 10/10, tại bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, tuyển Đan Mạch giành chiến thắng áp đảo 6-0 ngay trên sân Belarus.

Chiến thắng của Đan Mạch tại bảng C vòng loại World Cup là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Hojlund.

Trong một đêm thi đấu rực rỡ của tuyển Đan Mạch, cựu tiền đạo Manchester United, Rasmus Hojlund, trở thành tâm điểm chú ý với màn trình diễn ấn tượng. Anh lập cú đúp với các bàn thắng ở phút 19 và 45.

Sau khi ghi bàn cho Napoli tại Serie A hồi cuối tuần trước, Hojlund tiếp tục thể hiện phong độ cao. Trong 77 phút có mặt trên sân, ngoài ghi hai bàn thắng, Hojlund còn kiến tạo một lần cho đồng đội.

Được tin tưởng đá chính trên hàng công, Hojlund thể hiện đẳng cấp và sự sắc bén trước khung thành - điều anh từng gặp khó khăn trong màu áo Manchester United mùa trước.

Điều đáng nói, pha kiến tạo của Hojlund cho bàn thắng thứ ba của Đan Mạch, được ghi bởi Patrick Dorgu - một ngôi sao hiện tại của Manchester United. Bàn thắng này góp phần giúp Đan Mạch tạo nên thế trận áp đảo và khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.

Chiến thắng này cũng ủng cố vị trí dẫn đầu của Đan Mạch tại bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Hojlund và các đồng đội đang có 7 điểm sau 3 trận, xếp trên đội đứng thứ hai Scotland (cũng có 7 điểm) nhờ hơn hiệu số.