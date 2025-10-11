Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Messi muốn kích nổ 'bom tấn' Neymar

  • Thứ bảy, 11/10/2025 06:18 (GMT+7)
CLB Inter Miami đang xem xét khả năng mang Neymar đến Mỹ thi đấu và tái hợp với Lionel Messi cùng Luis Suarez.

Theo Daily Mail, Inter Miami được chào mời đưa Neymar đến thi đấu tại MLS trong mùa giải tới. Ngôi sao người Brazil hiện khoác áo Santos theo bản hợp đồng đến tháng 12/2025. Khi hợp đồng kết thúc, Neymar sẽ trở thành cầu thủ tự do và có thể đàm phán với các CLB khác.

Inter Miami đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, khi hai cựu binh Jordi Alba và Sergio Busquets sẽ giải nghệ vào cuối mùa này. Ngoài việc lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Messi và Suarez, ý tưởng đưa Neymar sang Mỹ thi đấu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đại diện của Neymar đánh giá đây là cơ hội tiềm năng, đặc biệt khi Mỹ là một trong ba nước chủ nhà của World Cup 2026. Với Neymar, việc sang một môi trường không quá giàu tính cạnh tranh như MLS có thể là bước đi hợp lý ở giai đoạn này của sự nghiệp, khi anh không còn ở đỉnh cao phong độ và thường xuyên dính chấn thương.

Nếu viễn cảnh Neymar cập bến Miami thành hiện thực, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến một lần nữa bộ ba huyền thoại MSN tái hợp - những người từng ghi tổng cộng 364 bàn thắng và 173 kiến tạo cho Barcelona giai đoạn 2014-2017, tạo nên một trong những hàng công đáng sợ nhất lịch sử bóng đá.

