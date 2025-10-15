Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FAM sắp xử lý trường hợp của HLV trưởng Malaysia

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khả năng phạt HLV trưởng Peter Cklamovski sau phát ngôn được cho là chỉ trích cơ quan quản lý này.

Peter Cklamovski nguy cơ bị FAM trừng phạt.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, chấp nhận lời xin lỗi của chiến lược gia người Australia, song nhấn mạnh mọi thành viên của FAM đều phải tuân thủ quy định và điều lệ hiện hành. "Không chỉ riêng HLV, cả các tổ chức trực thuộc FAM cũng phải tuân thủ. Ai vi phạm đều phải chịu trách nhiệm", ông Yusoff nói.

Điều 91 trong điều lệ FAM cấm mọi quan chức đưa ra tuyên bố công khai làm tổn hại hình ảnh tổ chức. Mức phạt có thể gồm cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác.

Dù ghi nhận thái độ cầu thị của HLV Cklamovski, ông Yusoff khẳng định vụ việc sẽ được xử lý đúng quy trình, thông qua ủy ban độc lập của FAM. "Tôi tin đó chỉ là một phút lỡ lời, không cố ý xúc phạm. Nhưng FAM có quy tắc riêng, và chúng ta phải tôn trọng quy tắc đó", ông nói thêm.

Ông Yusoff cũng tiết lộ FAM không phản ứng ngay lập tức là để tránh ảnh hưởng tinh thần đội tuyển trước trận tái đấu Lào tối 14/10. "Chúng tôi ưu tiên sự ổn định của đội tuyển. Không muốn tạo thêm áp lực hay gây xáo trộn trước giờ bóng lăn", ông chia sẻ.

Trước đó, sau trận thắng Lào 3-0 hôm 9/10, HLV Cklamovski bất ngờ chỉ trích FAM về quá trình gửi hồ sơ lên FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. "Tất cả rắc rối với FIFA, những lỗi hành chính, đó là việc của FAM", ông tuyên bố.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này nhanh chóng xin lỗi trong buổi họp báo tại Bukit Jalil, khẳng định không hề có ý xúc phạm FAM. Malaysia sau đó thắng đậm Lào 5-1 tại Bukit Jalil, kết quả giúp xoa dịu phần nào sóng gió nội bộ.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA liên quan đến vụ việc sai lệch hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch, trong nỗ lực đảo ngược án phạt nặng nề được ban hành hồi đầu tháng.

