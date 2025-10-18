Lammens gây sốt trước đại chiến Liverpool
Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.
Thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra sốt ruột trong trận gặp CLB Hà Nội tối 18/10.
Hôm 16/10, Neymar và con gái gặp sự cố khi tới sân theo dõi trận thắng 3-1 của Santos trước Corinthians ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên diện áo dài, hát Quốc ca bằng tiếng Việt trong Lễ trao Quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam sáng 17/10 tại Sở Tư pháp Hà Nội.
HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rạng rỡ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10 để cổ vũ cho Ninh Bình trong chuyến làm khách trước Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26.
Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn biết cách khiến cả sân Maracana nín thở khi ghi bàn giúp Fluminense thắng Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Bryan Mbeumo khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hát hò, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ MU. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhưng cũng lo ngại Roy Keane sẽ nổi đóa.
Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.
Khoảnh khắc Yassine Cheuko thực hiện pha vô lê trong một buổi tập tại Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.