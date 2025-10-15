Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình Đặng Văn Lâm gây chú ý

  • Thứ tư, 15/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 14/10, vợ, con và gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt trên khán đài sân Thống Nhất (TP.HCM) để cổ vũ cho đội tuyển.

doi tuyen viet nam anh 1

Thủ môn Đặng Văn Lâm có buổi tối đặc biệt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) khi vợ, con và gia đình anh cùng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Nepal 1-0 ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.
doi tuyen viet nam anh 2

Thủ môn Đặng Văn Lâm hướng lên khán đài, vẫy tay chào vợ và con trước trận đấu.
doi tuyen viet nam anh 3

Không thi đấu ở trận lượt về, Đặng Văn Lâm ngồi trên băng ghế dự bị, chăm chú theo dõi từng diễn biến của trận đấu.
doi tuyen viet nam anh 4doi tuyen viet nam anh 5doi tuyen viet nam anh 6doi tuyen viet nam anh 7

Chiến thắng 1-0 giúp đội tuyển Việt Nam hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Cầu thủ trẻ Nguyễn Hiểu Minh là người góp công lớn với pha đánh đầu khiến đối phương phản lưới ở hiệp một.

doi tuyen viet nam anh 8

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm so với Malaysia tại bảng F. Ở đợt tập trung tháng 11 tới, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Lào, trước khi hướng tới trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3/2026.

Anh Tiến

