Gia đình Đặng Văn Lâm gây chú ý

Thủ môn Đặng Văn Lâm có buổi tối đặc biệt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) khi vợ, con và gia đình anh cùng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Nepal 1-0 ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027.