Đặng Văn Lâm phong độ cao trước ngày so găng với Đình Triệu

  • Thứ hai, 10/11/2025 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai thủ môn trụ cột của tuyển Việt Nam – Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đình Triệu – sẽ có màn đối đầu đáng chú ý tại Cúp Quốc gia, khi CLB Ninh Bình hành quân đến sân Lạch Tray chạm trán Hải Phòng vào ngày 23/11.

Tối 9/11, thủ môn Đặng Văn Lâm có màn trình diễn tốt, dù để thủng lưới 3 lần trước các chân sút CLB Công An TP.HCM, anh cũng có ít nhất 4 pha cứu thua xuất sắc.

Cận cảnh tình huống Văn Lâm chặn đứng pha đệm bóng cận thành ngay trước mũi giày của đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh.

Theo thống kê, sau 11 vòng đấu V.League 2025/2026, Văn Lâm thi đấu đủ 990 phút và có tổng cộng 33 pha cứu thua - xếp thứ nhì V.League sau thủ môn Nguyễn Đình Triệu (40 pha cứu thua) của CLB Hải Phòng. Vào ngày 23/11, hai thủ môn trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp so tài tại Cúp quốc gia.

Ở trận CLB Ninh Bình thắng nghẹt thở 4-3 trước Công An TP.HCM, một gương mặt U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Quốc Cường (áo trắng) vẫn giữ được phong độ cao, thi đấu tự tin trước những tên tuổi lớn.

Một gương mặt khác của U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt không thể đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang để có bàn thắng thứ 2 tại mùa giải này.

Trong đội hình của CLB Ninh Bình đang nổi bật lên tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát, cầu thủ sinh năm 2007 từng tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier.

Dưới sự dẫn dắt của tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, CLB Ninh Bình đã có chuỗi 35 trận bất bại từ Giải hạng nhất 2024/25 đến vòng 11 V.League 2025/26.

