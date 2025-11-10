Đặng Văn Lâm phong độ cao trước ngày so găng với Đình Triệu

Theo thống kê, sau 11 vòng đấu V.League 2025/2026, Văn Lâm thi đấu đủ 990 phút và có tổng cộng 33 pha cứu thua - xếp thứ nhì V.League sau thủ môn Nguyễn Đình Triệu (40 pha cứu thua) của CLB Hải Phòng. Vào ngày 23/11, hai thủ môn trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp so tài tại Cúp quốc gia.