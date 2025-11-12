Cựu tuyển thủ Việt Nam Hồ Văn Lợi qua đời

Cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi - từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, là vua phá lưới V.League - qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài chống chọi với cơn bạo bệnh.

Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi.

Rạng sáng 12/11, gia đình cựu danh thủ Hồ Văn Lợi thông báo tin buồn. Cựu tuyển thủ Việt Nam trút thơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, hưởng dương 56 tuổi. Nhiều đồng đội cùng thời, học trò bày tỏ sự tiếc thương với "dị nhân" của bóng đá Việt Nam.

Khi còn thi đấu, ông Hồ Văn Lợi được gọi với biệt danh "Tiếu già". Ông được xem là biểu tượng của câu lạc bộ Cảng Sài Gòn trong những năm hoàng kim của bóng đá phía Nam. Chỉ cao 1,6 m và gặp bất lợi lớn về thể hình, Hồ Văn Lợi vẫn thể hiện được tài năng của mình bằng lối chơi giàu tốc độ, kĩ thuật cũng như sự sắc sảo trong khâu dứt điểm.

Ông Hồ Văn Lợi là một trong số ít tiền đạo nội giành danh hiệu vua phá lưới V.League. Với 9 bàn thắng, ông là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League trong mùa giải 2001-2002, năm thứ hai giải đấu lên chuyên nghiệp. Mãi đến năm 2017, bóng đá Việt Nam mới có cầu thủ nội tiếp theo giành giải vua phá lưới V.League (Nguyễn Anh Đức của Bình Dương).

Trong suốt sự nghiệp của mình, cựu danh thủ Hồ Văn Lợi góp công lớn trong những danh hiệu vô địch quốc gia các năm 1993-1994, 1997, 2001-2002 và 2 lần đoạt Cúp quốc gia vào năm 1992 và 2000.

Dù vậy, ông Hồ Văn Lợi không có nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo lừng danh của Cảng Sài Gòn thường xuyên được triệu tập dưới thời các huấn luyện viên ngoại như Alfred Riedl, Henrique Calisto hay Collin Murphy nhưng ít được ra sân.

Khi giải nghệ, ông Hồ Văn Lợi có thời gian làm việc cho Trung tâm đào tạo trẻ PVF và đào tạo ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Từ năm 2024, sức khỏe của ông Hồ Văn Lợi bị ảnh hưởng đáng kể bởi bệnh tật nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì tập luyện chăm chỉ và ra sân thi đấu giao hữu.