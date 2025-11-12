Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu tuyển thủ Việt Nam Hồ Văn Lợi qua đời

  • Thứ tư, 12/11/2025 11:57 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi - từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, là vua phá lưới V.League - qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài chống chọi với cơn bạo bệnh.

Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi.

Rạng sáng 12/11, gia đình cựu danh thủ Hồ Văn Lợi thông báo tin buồn. Cựu tuyển thủ Việt Nam trút thơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, hưởng dương 56 tuổi. Nhiều đồng đội cùng thời, học trò bày tỏ sự tiếc thương với "dị nhân" của bóng đá Việt Nam.

Khi còn thi đấu, ông Hồ Văn Lợi được gọi với biệt danh "Tiếu già". Ông được xem là biểu tượng của câu lạc bộ Cảng Sài Gòn trong những năm hoàng kim của bóng đá phía Nam. Chỉ cao 1,6 m và gặp bất lợi lớn về thể hình, Hồ Văn Lợi vẫn thể hiện được tài năng của mình bằng lối chơi giàu tốc độ, kĩ thuật cũng như sự sắc sảo trong khâu dứt điểm.

Ông Hồ Văn Lợi là một trong số ít tiền đạo nội giành danh hiệu vua phá lưới V.League. Với 9 bàn thắng, ông là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League trong mùa giải 2001-2002, năm thứ hai giải đấu lên chuyên nghiệp. Mãi đến năm 2017, bóng đá Việt Nam mới có cầu thủ nội tiếp theo giành giải vua phá lưới V.League (Nguyễn Anh Đức của Bình Dương).

Trong suốt sự nghiệp của mình, cựu danh thủ Hồ Văn Lợi góp công lớn trong những danh hiệu vô địch quốc gia các năm 1993-1994, 1997, 2001-2002 và 2 lần đoạt Cúp quốc gia vào năm 1992 và 2000.

Dù vậy, ông Hồ Văn Lợi không có nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo lừng danh của Cảng Sài Gòn thường xuyên được triệu tập dưới thời các huấn luyện viên ngoại như Alfred Riedl, Henrique Calisto hay Collin Murphy nhưng ít được ra sân.

Khi giải nghệ, ông Hồ Văn Lợi có thời gian làm việc cho Trung tâm đào tạo trẻ PVF và đào tạo ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Từ năm 2024, sức khỏe của ông Hồ Văn Lợi bị ảnh hưởng đáng kể bởi bệnh tật nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì tập luyện chăm chỉ và ra sân thi đấu giao hữu.

Văn Lâm chấn thương trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam

Chiều 11/11, thủ môn Đặng Văn Lâm dừng tập sớm vì gặp vấn đề ở vùng đùi sau trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

16 giờ trước

Xuân Son được vợ tháp tùng lên hội quân

Sáng 11/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức có mặt tại Phú Thọ, nơi đóng quân của tuyển Việt Nam để hội quân, chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

21 giờ trước

Còn ai nhớ Trọng Đại

Từng là gương mặt nổi bật ở đội trẻ Việt Nam, Trọng Đại sau nhiều năm mờ nhạt nay ghi bàn cho Long An tại Giải hạng Nhất, mở ra tín hiệu tích cực cho hành trình tìm lại phong độ.

22 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

https://vtcnews.vn/cuu-tuyen-thu-viet-nam-ho-van-loi-qua-doi-ar986747.html

Mai Phương - VTC News

Hồ Văn Lợi qua đời Nguyễn Anh Đức Hồ Văn Lợi Việt Nam qua đời

  • Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Năm 2017 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam.

    • Ngày sinh: 14/10/1985
    • Nơi sinh: Bình Dương
    • Chiều cao: 1.84 m

Đọc tiếp

Khoanh khac hon loan cua Real Madrid hinh anh

Khoảnh khắc hỗn loạn của Real Madrid

2 giờ trước 10:25 12/11/2025

0

Trận hòa 0-0 của Real Madrid trước Rayo Vallecano phơi bày vấn đề nội bộ khi nhiều ngôi sao tỏ ra không hiểu hoặc không đồng tình với cách chỉ đạo của HLV Xabi Alonso.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý