Còn ai nhớ Trọng Đại

  • Thứ ba, 11/11/2025 14:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từng là gương mặt nổi bật ở đội trẻ Việt Nam, Trọng Đại sau nhiều năm mờ nhạt nay ghi bàn cho Long An tại Giải hạng Nhất, mở ra tín hiệu tích cực cho hành trình tìm lại phong độ.


Trọng Đại góp mặt trong đội hình Long An ở mùa giải 2025/26, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Gặp Thanh Niên TP.HCM, Trọng Đại ghi bàn duy nhất giúp đội nhà giành 3 điểm.
Trước đó, Trọng Đại từng là đội trưởng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 và góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018.
Trong màu áo CLB Long An, trận gặp Thanh Niên TP.HCM hôm 9/11, tiền vệ này tích cực di chuyển để nhận bóng và tham gia vào khâu tổ chức lối chơi.
Trọng Đại đảm nhiệm vai trò điều tiết nhịp độ ở trung lộ, phối hợp với các tuyến để giữ thế trận. Trong quá khứ, Trọng Đại từng được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh có thể hình, kỹ thuật, dù vậy những vấn đề trong lẫn ngoài sân cỏ khiến cầu thủ này không thể bứt phá.

Hôm 9/11, pha lập công mới nhất giúp Trọng Đại tìm lại cảm giác và sự tự tin sau hơn 5 năm không ghi bàn ở giải chuyên nghiệp.

Trọng Đại vẫn đang trong quá trình lấy lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài ít ra sân. Việc ghi bàn trở lại giúp anh có thêm sự tự tin để duy trì nhịp độ và thể trạng. Đây là giai đoạn quan trọng đối với tiền vệ sinh năm 1997 trong hành trình củng cố lại sự nghiệp ở sân chơi chuyên nghiệp.

