Cú sốc với Arsenal

Arsenal đối mặt với nỗi lo khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal rạng sáng 16/11.

Gabriel dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Phút 64 trên sân Emirates, Gabriel bị đau ở vùng háng và lập tức ra dấu xin thay người. Cầu thủ 27 tuổi nằm sân khá lâu trước khi tập tễnh rời sân và được thay bởi Wesley.

Sau trận, HLV Carlo Ancelotti xác nhận trung vệ của Arsenal gặp vấn đề ở cơ khép: "Cậu ấy cần kiểm tra thêm vào ngày mai. Chúng tôi rất tiếc và hy vọng Gabriel sẽ sớm bình phục".

Chấn thương của Gabriel đến ở thời điểm nhạy cảm. Anh là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Mikel Arteta, kết hợp ăn ý với William Saliba – bộ đôi được xem là nền tảng giúp Arsenal duy trì phong độ ổn định nhiều năm qua. Nếu Gabriel không thể góp mặt, kế hoạch chuẩn bị cho đại chiến với Tottenham vào ngày 23/11 sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Không chỉ Arsenal, Tottenham cũng gặp khó. Tiền vệ Pape Matar Sarr, người đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Spurs dưới thời HLV Thomas Frank, phải rời sân sớm ở trận đấu vừa qua vì vấn đề thể lực. Sarr tỏ ra thất vọng khi đi thẳng vào đường hầm, để lại dấu hỏi lớn về khả năng anh góp mặt trong trận đại chiến sắp tới tại Emirates.

Ở trận giao hữu vừa qua, Brazil đánh bại Senegal 2-0 nhờ các pha lập công của Estevao và Casemiro. Tuy nhiên, chiến thắng này rõ ràng không thể làm nguôi đi nỗi lo từ chấn thương của Gabriel.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.