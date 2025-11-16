Tuyển Tây Ban Nha làm nên lịch sử

Rạng sáng 16/11, Tây Ban Nha đánh bại Georgia 4-0, qua đó tạo chuỗi trận bất bại chưa từng có.

Tây Ban Nha thăng hoa.

Tính cả chiến thắng tại Tbilisi vào rạng sáng nay, "La Roja" không thua trong 30 trận liên tiếp, không tính giao hữu. Đây là chuỗi bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đến từ bán đảo Iberia, vượt qua chuỗi 29 trận bất bại của chính họ ở thời kỳ hoàng kim từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2013.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước Georgia giúp Tây Ban Nha chạm tay vào vé World Cup. Hiện tại, thầy trò HLV De La Fuente giữ vững ngôi đầu bảng E với 15 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (19 so với 5). Ở lượt cuối, nhà vô địch châu Âu chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá lớn là sẽ có vé đến Bắc, Trung Mỹ.

Dù thiếu vắng Lamine Yamal, Tây Ban Nha nhanh chóng áp đảo chủ nhà Georgia. Chỉ sau 10 phút, pha để bóng chạm tay của Giorgi Gocholeishvili giúp "La Roja" được hưởng phạt đền. Mikel Oyarzabal, trong lần thứ 50 khoác áo đội tuyển, lạnh lùng đánh lừa thủ môn Giorgi Mamardashvili để mở tỷ số.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi Alex Baena đưa bóng dội xà, trước khi Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt bằng pha băng vào dứt điểm chính xác ở phút 22.

Georgia gần như không có cơ hội đáp trả, với nỗ lực cá nhân của Kvaratskhelia là điểm sáng hiếm hoi. Phút 34, Baena kiến tạo để Oyarzabal tạt bóng cho Ferran Torres đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. Nếu không có pha cản phá xuất sắc của Mamardashvili cuối hiệp một, Oyarzabal có thể hoàn tất cú đúp.

Bước sang hiệp hai, Georgia vùng lên nhưng không thể tạo đột biến. Tây Ban Nha chơi ung dung và tìm được bàn thắng thứ tư khi Oyarzabal có pha đánh đầu ngược đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0. Với Georgia, đây là trận thua thứ 9 sau 10 lần đối đầu "La Roja" và lần thứ 5 liên tiếp họ thủng lưới từ 4 bàn trở lên trước đối thủ quá mạnh.