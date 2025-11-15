30 đội góp mặt ở World Cup 2026

|
Châu Âu (3 đội) Anh, Pháp, Croatia: Các ông lớn khác của bóng đá lục địa già như Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha đều phải chờ đến loạt trận cuối mới có thể định đoạt số phận. Trong số này, Hà Lan 99% sẽ dự World Cup do mọi chỉ số đều vượt trội so với Ba Lan.
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Vòng loại khu vực CONMEBOL khép lại từ khá sớm nên các đội tuyển mạnh như Argentina, Brazil, Uruguay,... đang tích cực tìm đối thủ giao hữu để rèn quân trước thềm vòng chung kết World Cup.
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Châu Á đứng trước cơ hội có 9 đội dự World Cup, nếu Iraq hoặc UAE vượt qua vòng play-off liên lục địa, dù cơ hội khá thấp.
Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: Cape Verde, đảo quốc có biệt danh "Cá mập xanh", cũng ghi tên mình vào lịch sử với tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Châu Đại dương (1 đội): New Zealand dễ dàng vượt qua vòng loại với liên tiếp những chiến thắng đậm để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi.
Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.
