Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

30 đội góp mặt ở World Cup 2026

  • Thứ bảy, 15/11/2025 06:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tính đến ngày 15/11, 30 trên tổng số 48 đội dự World Cup tại Bắc, Trung Mỹ, đã lộ diện.

World Cup 2026 anh 1

Châu Âu (3 đội) Anh, Pháp, Croatia: Các ông lớn khác của bóng đá lục địa già như Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha đều phải chờ đến loạt trận cuối mới có thể định đoạt số phận. Trong số này, Hà Lan 99% sẽ dự World Cup do mọi chỉ số đều vượt trội so với Ba Lan.
World Cup 2026 anh 2

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Vòng loại khu vực CONMEBOL khép lại từ khá sớm nên các đội tuyển mạnh như Argentina, Brazil, Uruguay,... đang tích cực tìm đối thủ giao hữu để rèn quân trước thềm vòng chung kết World Cup.
World Cup 2026 anh 3

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Châu Á đứng trước cơ hội có 9 đội dự World Cup, nếu Iraq hoặc UAE vượt qua vòng play-off liên lục địa, dù cơ hội khá thấp.
World Cup 2026 anh 4

Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: Cape Verde, đảo quốc có biệt danh "Cá mập xanh", cũng ghi tên mình vào lịch sử với tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.
World Cup 2026 anh 5

Châu Đại dương (1 đội): New Zealand dễ dàng vượt qua vòng loại với liên tiếp những chiến thắng đậm để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi.

World Cup 2026 anh 6

Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Kịch bản điên rồ khiến Đức mất vé World Cup

Rạng sáng 15/11, tiền đạo đang khoác áo Newcastle, Nick Woltemade ghi 2 bàn giúp Đức đánh bại Luxembourg 2-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

2 giờ trước

Thoi diem Ronaldo nhan an phat cua FIFA hinh anh

Thời điểm Ronaldo nhận án phạt của FIFA

34 phút trước 07:04 15/11/2025

0

Cristiano Ronaldo đối diện án treo giò tại vòng chung kết World Cup 2026 sau tấm thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào đối thủ ở trận thua 0-2 trước Ireland tại vòng loại hôm 14/11.

Oscar nguy co giai nghe hinh anh

Oscar nguy cơ giải nghệ

1 giờ trước 06:33 15/11/2025

0

Tiền vệ người Brazil Oscar đối mặt nguy cơ giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi nhập viện vì vấn đề tim mạch.

Duy Anh

World Cup 2026 World Cup Croatia châu Âu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý