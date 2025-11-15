Viễn cảnh Ronaldo đá duy nhất 1 trận ở World Cup 2026

Nếu kịch bản tệ nhất xảy ra, Cristiano Ronaldo có thể chỉ ra sân đúng một trận trước khi chia tay sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo có thể khép lại trong hụt hẫng.

Bi kịch đến từ trận thua sốc 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland tại Dublin hôm 14/11. Ronaldo bị đuổi sau pha giật chỏ hậu vệ Dara O’Shea. Tấm thẻ đỏ đầu tiên của CR7 trong màu áo tuyển quốc gia lập tức kéo theo một chuỗi hệ lụy.

Thông thường Ronaldo bị cấm một trận và chắc chắn vắng mặt ở lượt cuối vòng loại gặp Armenia, trận đấu mà chỉ cần hòa Bồ Đào Nha sẽ giành vé tới Bắc Mỹ. Nhưng FIFA quy định hành vi phạm lỗi nghiêm trọng sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận. Còn với lỗi thúc cùi chỏ, đánh, đá hay tấn công đối thủ, mức phạt tối thiểu là 3 trận.

Nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp, Ronaldo có thể bỏ lỡ 2 trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2026. Và tùy kết quả, anh có thể chỉ trở lại khi đội bóng ở "sát mép" bị loại. Với thể thức 3 trận vòng bảng, nếu Selecao chơi tệ, Ronaldo chỉ còn một trận cuối cùng để nói lời giã từ.

Một khả năng khác còn nghiệt ngã hơn nếu Bồ Đào Nha sảy chân trước Armenia, đồng thời không vượt qua loạt play-off vào tháng 3/2026. Khi ấy, Ronaldo thậm chí không có cơ hội ra sân ở World Cup 2026.

Ronaldo đã 40, đây là kỳ World Cup cuối cùng, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phán quyết của FIFA. Chưa bao giờ nguy cơ khép màn vĩnh biệt World Cup trong hụt hẫng lại rõ ràng đến thế với Ronaldo.

