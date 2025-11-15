FIFA khó treo giò Ronaldo 3 trận?

Việc Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau pha giật chỏ hậu vệ Dara O'Shea thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland đang gây tranh cãi lớn.

Một số chuyên gia nhận định rằng với tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Ronaldo, FIFA có thể đưa ra án phạt mang tính cảnh cáo hơn là quá nặng.

Cựu tiền đạo tuyển Na Uy và Premier League, Jan Aage Fjortoft, khẳng định FIFA khó có thể đưa ra án treo giò ba trận, khiến Ronaldo đứng trước nguy cơ phải vắng mặt trong hai trận đầu tại World Cup 2026.

Aage Fjortoft cho hay: "Không đời nào FIFA sẽ treo giò Ronaldo 3 trận sau thẻ đỏ, khiến cậu ấy phải bỏ lỡ 2 trận tại World Cup. Điều đó giống như việc Oscar không cho Jack Nicholson tham dự lễ trao giải của họ vậy".

Fjortoft so sánh hành động treo giò Ronaldo với việc cấm một huyền thoại điện ảnh như Jack Nicholson tham dự lễ trao giải Oscar, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lớn của Ronaldo trong bóng đá thế giới.

Quan điểm này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người đồng tình án phạt nặng là không phù hợp, trong khi những người khác cho rằng hành vi của Ronaldo cần bị trừng phạt nghiêm khắc.

Theo Marca, đây là bài toán khó với FIFA bởi Ronaldo vẫn là tên tuổi lớn. Treo giò Ronaldo nhiều trận ở World Cup 2026 chỉ khiến sức ảnh hưởng của giải giảm đi, bởi đây là kỳ World Cup gần như cuối cùng có mặt cả Messi và Ronaldo.

Tình huống diễn ra ở phút 61 trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland hôm 14/11, khi Ronaldo và hậu vệ Dara O'Shea tranh chấp vị trí trong vòng cấm để đón quả tạt.

Trong lúc giằng co, siêu sao 40 tuổi vung khuỷu tay trúng đối thủ. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg (Thụy Điển) chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định nâng mức án phạt lên thẻ đỏ trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trong 226 trận thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo bị đuổi khỏi sân.

Ronaldo hành xử thiếu cẩn trọng.

Theo thông báo từ FIFA, vụ việc sẽ phải chờ khoảng 3 tuần để Ủy ban Kỷ luật xem xét chi tiết tình huống, lấy lời khai, xem lại hình ảnh và đưa ra mức phạt. Theo Bộ luật Kỷ luật FIFA, hành vi hành hung đối thủ, bao gồm đánh cùi chỏ, có thể bị phạt ba trận.

Bồ Đào Nha chỉ còn một trận vòng loại, đồng nghĩa với việc nếu bị cấm ba trận, Ronaldo sẽ phải chấp hành hai trận còn lại tại World Cup 2026 (trường hợp Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ). Với một đội tuyển đặt nhiều kỳ vọng vào biểu tượng đã 40 tuổi, đây sẽ là cú sốc thực sự.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định tôn trọng quy trình của FIFA và sẽ hợp tác đầy đủ để Ronaldo được xét xử công bằng. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mong muốn mức án không vượt quá 1-2 trận để tránh ảnh hưởng lớn đến hành trình của đội tại giải đấu.

Tình thế của Ronaldo đặc biệt nhạy cảm vì anh đang hướng đến kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

