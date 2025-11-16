Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo nhận sai

  • Chủ nhật, 16/11/2025 07:09 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tiền vệ Bruno Fernandes tiết lộ Cristiano Ronaldo thừa nhận mắc sai lầm sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tại vòng loại World Cup 2026.

Ronaldo bị đuổi ở trận gặp Ireland. Ảnh: Reuters.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo sau 226 lần ra sân cho ĐTQG. Ban đầu, pha phạm lỗi của CR7 chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi VAR can thiệp, quyết định được nâng lên thẻ đỏ trực tiếp.

Sau khi bị đuổi, Ronaldo phản ứng đầy thất vọng, vỗ tay mỉa mai các cổ động viên Ireland trước khi bước vào đường hầm. Cách phản ứng này khiến CR7 nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Armenia, tiền vệ Bruno Fernandes chia sẻ về tình huống của Ronaldo: "Cristiano có phản ứng khiến anh ấy phải trả giá đắt, đó là khoảnh khắc thường thấy trong bóng đá. Cristiano thực sự không muốn hành xử như vậy, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Anh ấy biết mình phạm sai lầm và thật tiếc không thể giúp đội".

Fernandes cũng nhấn mạnh rằng việc Ronaldo bị đuổi khiến Bồ Đào Nha thi đấu khó khăn hơn: "Chúng tôi phải chơi với 10 người và mất đi một cầu thủ có khả năng ghi bàn bất cứ lúc nào".

Sau trận thua Ireland, Ronaldo được phép rời tuyển và không đồng hành cùng đồng đội trong trận đấu quan trọng với Armenia vào đêm 16/11. Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé dự World Cup 2026 của “Brazil châu Âu”.

Với Ronaldo, anh đối diện nguy cơ bị treo giò 2-3 trận vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. FIFA có thể ra phán quyết về án phạt của CR7 vào đầu tháng 12 tới.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo bồ đào nha bruno fernandes

    Đọc tiếp

    Bo Dao Nha 'giai cuu' Ronaldo hinh anh

    Bồ Đào Nha 'giải cứu' Ronaldo

    1 giờ trước 06:05 16/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị hành động sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo ở trận thua 0-2 trước CH Ireland hôm 14/11.

    Cu soc voi Arsenal hinh anh

    Cú sốc với Arsenal

    2 giờ trước 05:57 16/11/2025

    0

    Arsenal đối mặt với nỗi lo khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal rạng sáng 16/11.

    Tham hoa Thuy Dien hinh anh

    Thảm họa Thụy Điển

    1 giờ trước 06:25 16/11/2025

    0

    Thụy Điển thua đậm 1-4 trước Thụy Sĩ trong trận ra mắt của HLV Graham Potter nhưng còn hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý