Ronaldo nhận sai

Tiền vệ Bruno Fernandes tiết lộ Cristiano Ronaldo thừa nhận mắc sai lầm sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tại vòng loại World Cup 2026.

Ronaldo bị đuổi ở trận gặp Ireland. Ảnh: Reuters.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo sau 226 lần ra sân cho ĐTQG. Ban đầu, pha phạm lỗi của CR7 chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi VAR can thiệp, quyết định được nâng lên thẻ đỏ trực tiếp.

Sau khi bị đuổi, Ronaldo phản ứng đầy thất vọng, vỗ tay mỉa mai các cổ động viên Ireland trước khi bước vào đường hầm. Cách phản ứng này khiến CR7 nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Armenia, tiền vệ Bruno Fernandes chia sẻ về tình huống của Ronaldo: "Cristiano có phản ứng khiến anh ấy phải trả giá đắt, đó là khoảnh khắc thường thấy trong bóng đá. Cristiano thực sự không muốn hành xử như vậy, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Anh ấy biết mình phạm sai lầm và thật tiếc không thể giúp đội".

Fernandes cũng nhấn mạnh rằng việc Ronaldo bị đuổi khiến Bồ Đào Nha thi đấu khó khăn hơn: "Chúng tôi phải chơi với 10 người và mất đi một cầu thủ có khả năng ghi bàn bất cứ lúc nào".

Sau trận thua Ireland, Ronaldo được phép rời tuyển và không đồng hành cùng đồng đội trong trận đấu quan trọng với Armenia vào đêm 16/11. Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé dự World Cup 2026 của “Brazil châu Âu”.

Với Ronaldo, anh đối diện nguy cơ bị treo giò 2-3 trận vì tấm thẻ đỏ trực tiếp. FIFA có thể ra phán quyết về án phạt của CR7 vào đầu tháng 12 tới.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.