Thảm họa Thụy Điển

Thụy Điển thua đậm 1-4 trước Thụy Sĩ trong trận ra mắt của HLV Graham Potter nhưng còn hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2026.

Thụy Điển lại gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/11, Thụy Điển tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng khi chịu thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ. Kết quả khiến thầy trò HLV Potter đứng cuối bảng B với chỉ 1 điểm sau 5 trận tại vòng loại World Cup 2026.

Trận đấu với Thụy Sĩ cũng là màn ra mắt của tân HLV Potter. Ông vừa được bổ nhiệm tháng trước với nhiệm vụ vực dậy đội tuyển đang sa sút. Tuy nhiên, màn khởi đầu của cựu thuyền trưởng Chelsea không như ý khi Thụy Điển bị đối thủ áp đảo về mặt thế trận.

Trận này, tiền đạo đắt giá Viktor Gyokeres không thi đấu vì chấn thương, còn Alexander Isak chỉ được tung vào sân từ phút 62. Dù vậy, "bom tấn" đắt giá của Liverpool cũng có màn thể hiện nhạt nhòa. Từ đầu vòng loại World Cup 2026, cả Isak lẫn Gyokeres chưa ghi được bàn nào cho ĐTQG.

Dù thua đậm, Thụy Điển còn cơ hội giành vé tham dự World Cup 2026 nhờ suất play-off từ Nations League. Theo thể thức mới, 4 đội vô địch các bảng Nations League nhưng không lọt vào top 2 vòng loại World Cup 2026 sẽ nhận suất góp mặt tại vòng play-off tranh vé vớt.

Với ngôi đầu bảng tại Nations League C, Thụy Điển nằm trong nhóm này và có vé đi tiếp. Mục tiêu hiện tại của thầy trò HLV Potter là dồn toàn lực cho loạt trận play-off, bởi đó là hy vọng thực tế nhất để giúp thế hệ Isak – Gyokeres không bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

