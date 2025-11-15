Khoảnh khắc Messi nổi nóng gây sốt trở lại
Nhà báo Piers Morgan đăng tải lại đoạn clip Lionel Messi va chạm với Olwethu Makhanya trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 2-1 ở MLS vào tháng 3/2025, lập tức thu hút hàng triệu lượt xem.
Ciro, con trai của siêu sao Lionel Messi, thực hiện cú sút phạt ghi bàn cho đội trẻ Inter Miami ở trận đấu hôm 14/11.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khiến người hâm mộ thích thú khi ghi lại cuộc trò chuyện giữa cậu con trai Duy Minh (bé Ú) với tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Son Heung-min góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Bolivia ở trận giao hữu đêm 14/11.
Rạng sáng 14/11, Cameroon của Bryan Mbeumo và Andre Onana thua CH Congo 0-1 ở bán kết play-off, qua đó mất vé dự World Cup 2026.
Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Hành động trêu chọc cầu thủ Nathan Collins (Ireland) của Cristiano Ronaldo khiến anh bị chỉ trích trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh ra sân tập với đôi giày gợi nhớ về chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.
Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.
Đoạn clip quay lại cảnh Neymar nhiều lần tỏ thái độ với đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.
Dàn sao tuyển Pháp nổi tiếng với gu ăn mặc sành điệu mỗi khi đến trung tâm Clairefontaine hội quân, chuẩn bị cho các giải đấu lớn.