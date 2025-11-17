Zidane chốt tương lai

HLV Zinedine Zidane được cho là sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện và đang chờ tiếp quản tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Zidane có thể dẫn dắt tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Jose Felix Diaz của tờ AS, Zidane đã “gần như chắc chắn” trở thành HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2026. Đây cũng là thông tin từng được nhiều tờ báo Pháp đề cập trong thời gian gần đây.

Hợp đồng hiện tại của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và HLV Didier Deschamps sẽ hết hạn vào tháng 7/2026. Ông được cho là không có ý định gia hạn sau khi đã dẫn dắt "Les Bleus" suốt từ năm 2012.

Điểm đến tiếp theo của Deschamps được cho là Saudi Arabia, khi ông cùng cộng sự đang cân nhắc đề nghị hấp dẫn. Điều này mở đường cho Zidane tiếp quản đội tuyển.

Thông tin Zidane có thể dẫn dắt "Les Bleus" đang tạo ra sự kỳ vọng lớn tại Pháp. Huyền thoại này từng có 108 lần khoác áo đội tuyển, ghi 31 bàn và góp công lớn giúp Pháp vô địch World Cup 1998.

Trong vai trò HLV, Zidane giúp Real Madrid giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp, một thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Thời gian qua, Zidane chủ yếu dành thời gian cho các hoạt động từ thiện và tham dự những sự kiện thể thao. Kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021, ông vẫn chưa trở lại công việc huấn luyện.

Dù nhận được nhiều lời mời, bao gồm cả việc dẫn dắt tuyển Mỹ tại World Cup 2022, Zidane vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội phù hợp.

