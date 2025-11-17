HLV Tuchel dằn mặt Bellingham

Vị thuyền trưởng của tuyển Anh có lời lẽ khá nặng nề về cậu học trò 22 tuổi sau trận thắng Albania ở vòng loại World Cup vào rạng sáng 17/11.

"Tôi thấy Jude Bellingham có vẻ không vui khi bị thay ra. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa nhưng sẽ không thay đổi quan điểm của bản thân. Tại tuyển Anh, hành vi là chìa khóa và sự tôn trọng đối với đồng đội mới là điều quan trọng nhất", HLV Thomas Tuchel phát biểu.

"Một khi ban huấn luyện đã đưa ra quyết định, nhiệm vụ của cầu thủ là phải nghe theo, không có ngoại lệ", cựu thuyền trưởng Chelsea tuyên bố.

Nhiều CĐV cho rằng Tuchel đã phản ứng thái quá.

Phút 84 trận gặp Albania, Bellingham bị thay ra để nhường chỗ cho Morgan Rodgers. Video từ truyền hình cho thấy vẻ mặt của tiền vệ đang khoác áo Real khá bình thản. Tuy nhiên, Bellingham có thể đã tỏ thái độ khi trở về khu kỹ thuật.

Ở trận này, ngôi sao sinh năm 2003 thi đấu nỗ lực nhưng không thể có bàn thắng. Dù vậy, cựu sao Dortmund vẫn sở hữu một vài thống kê ấn tượng như số lần thắng tranh chấp cao nhất trên sân (7 lần) cùng tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác 100%.

Bellingham cùng đồng đội đánh bại chủ nhà Albania 2-0, qua đó khép lại chiến dịch vòng loại World Cup với thành tích toàn thắng và không thủng lưới, đi kèm với đó là tấm vé đến thẳng Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, "Tam sư" thắng 11 trận liên tiếp.