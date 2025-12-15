Thu Vinh, Quang Huy bại trận

Kinh nghiệm của một VĐV bắn súng đôi khi có thể nhận ra qua những sticker dán trên báng súng của họ. Tấm sticker mang về từ Olympic 2024 tại Paris (Pháp) là bảo chứng cho đẳng cấp của Thu Vinh. Trong khi đó, hai VĐV Indonesia có thực lực nhưng đều còn trẻ, ít kinh nghiệm.