Thể thao SEA Games 33

Thu Vinh, Quang Huy bại trận

  • Thứ hai, 15/12/2025 14:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ đôi xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy không thể vượt qua cặp Indonesia ở chung kết 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại SEA Games 33 sáng 15/12.

Thu Vinh thua ban sung anh 1

Trưa 15/12, Thu Vinh và Quang Huy bước vào chung kết 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại SEA Games 33. Đây là nội dung được kỳ vọng lớn khi cả hai xạ thủ của tuyển bắn súng Việt Nam đều ở đẳng cấp rất cao.
Thu Vinh thua ban sung anh 2

Thu Vinh được mong chờ hơn cả khi vừa giành 2 HCV cá nhân và đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ hôm qua. Cô được ban tổ chức giới thiệu là VĐV đã đoạt hạng tư Olympic trong phần bắt đầu sự kiện.
Thu Vinh thua ban sung anh 3

Tuy nhiên, đôi Thu Vinh, Quang Huy bị dẫn điểm ngay từ những lượt bắn đầu tiên.
Thu Vinh thua ban sung anh 4

So với ngày hôm qua, Quang Huy đã ổn định tâm lý và chơi tốt hơn nhiều. Anh có rất nhiều lần bắn trên 10 điểm, giúp cặp đôi Việt Nam bám đuổi đối thủ.
Thu Vinh thua ban sung anh 5

Ngược lại, Thu Vinh bất ngờ thể hiện sự thiếu ổn định. Cô có nhiều cú bắn điểm thấp so với thực lực.
Thu Vinh thua ban sung anh 6Thu Vinh thua ban sung anh 7Thu Vinh thua ban sung anh 8Thu Vinh thua ban sung anh 9

Kinh nghiệm của một VĐV bắn súng đôi khi có thể nhận ra qua những sticker dán trên báng súng của họ. Tấm sticker mang về từ Olympic 2024 tại Paris (Pháp) là bảo chứng cho đẳng cấp của Thu Vinh. Trong khi đó, hai VĐV Indonesia có thực lực nhưng đều còn trẻ, ít kinh nghiệm.

Thu Vinh thua ban sung anh 10

Sau khoảng 30 phút thi đấu, cặp đôi VĐV Indonesia giành chiến thắng. Xạ thủ nữ Arista Perdana Putri không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc.
Thu Vinh thua ban sung anh 11

Quang Huy tươi cười với Thu Vinh sau thất bại. Anh hiểu hơn ai hết cảm giác này khi ngày hôm qua, Huy là tâm điểm của chỉ trích bởi thất bại ở chung kết 10 m súng ngắn hơi nam.
Thu Vinh thua ban sung anh 12

Bắn súng là môn thể thao đặc biệt khi VĐV dù đẳng cấp rất cao vẫn có thể thua đau ngay nội dung sở trường. Trước Thu Vinh, Quang Huy, xạ thủ huyền thoại Hoàng Xuân Vinh cũng thua ở SEA Games 2017 trong nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, đúng nội dung anh giành huy chương vàng Olympic.
Thu Vinh thua ban sung anh 13

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Thu Vinh khi không thể hoàn tất cú “hat-trick” huy chương vàng ở SEA Games 33.

