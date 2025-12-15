Thu Vinh, Quang Huy bại trận

|
Trưa 15/12, Thu Vinh và Quang Huy bước vào chung kết 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại SEA Games 33. Đây là nội dung được kỳ vọng lớn khi cả hai xạ thủ của tuyển bắn súng Việt Nam đều ở đẳng cấp rất cao.
Thu Vinh được mong chờ hơn cả khi vừa giành 2 HCV cá nhân và đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ hôm qua. Cô được ban tổ chức giới thiệu là VĐV đã đoạt hạng tư Olympic trong phần bắt đầu sự kiện.
Tuy nhiên, đôi Thu Vinh, Quang Huy bị dẫn điểm ngay từ những lượt bắn đầu tiên.
So với ngày hôm qua, Quang Huy đã ổn định tâm lý và chơi tốt hơn nhiều. Anh có rất nhiều lần bắn trên 10 điểm, giúp cặp đôi Việt Nam bám đuổi đối thủ.
Ngược lại, Thu Vinh bất ngờ thể hiện sự thiếu ổn định. Cô có nhiều cú bắn điểm thấp so với thực lực.
Kinh nghiệm của một VĐV bắn súng đôi khi có thể nhận ra qua những sticker dán trên báng súng của họ. Tấm sticker mang về từ Olympic 2024 tại Paris (Pháp) là bảo chứng cho đẳng cấp của Thu Vinh. Trong khi đó, hai VĐV Indonesia có thực lực nhưng đều còn trẻ, ít kinh nghiệm.
Sau khoảng 30 phút thi đấu, cặp đôi VĐV Indonesia giành chiến thắng. Xạ thủ nữ Arista Perdana Putri không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc.
Quang Huy tươi cười với Thu Vinh sau thất bại. Anh hiểu hơn ai hết cảm giác này khi ngày hôm qua, Huy là tâm điểm của chỉ trích bởi thất bại ở chung kết 10 m súng ngắn hơi nam.
Bắn súng là môn thể thao đặc biệt khi VĐV dù đẳng cấp rất cao vẫn có thể thua đau ngay nội dung sở trường. Trước Thu Vinh, Quang Huy, xạ thủ huyền thoại Hoàng Xuân Vinh cũng thua ở SEA Games 2017 trong nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, đúng nội dung anh giành huy chương vàng Olympic.
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Thu Vinh khi không thể hoàn tất cú “hat-trick” huy chương vàng ở SEA Games 33.
