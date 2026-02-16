Cú hích lực lượng cho MU

MU nhận tín hiệu tích cực về mặt lực lượng khi Harry Maguire trở lại tập luyện bình thường, trong lúc Matthijs de Ligt cũng sắp tái xuất.

MU gần như có được lực lượng ổn định ở giải đoạn then chốt của mùa giải.

Trong trận hòa 1-1 trên sân West Ham tối 11/2, Harry Maguire khiến người hâm mộ như nín thở khi bất ngờ ôm đùi sau một pha bứt tốc. Trung vệ 32 tuổi tỏ rõ vẻ đau đớn, làm dấy lên nỗi lo về một ca chấn thương cơ, điều MU lúc này không hề muốn nghe.

Dù vậy, Maguire không rời sân ngay. Anh tiếp tục thi đấu thêm hơn 20 phút, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi được thay ra ở phút 68. Sau trận, cựu đội trưởng MU trấn an người hâm mộ rằng tình hình không nghiêm trọng và bản thân vẫn ổn.

Những hình ảnh tại Carrington cho thấy anh đã tập luyện cùng toàn đội, sẵn sàng cho chuyến làm khách tới sân Everton vào ngày 24/2. Khả năng cao Maguire sẽ tiếp tục đá chính ở trận đấu này.

Ngoài ra, Manchester Evening News xác nhận Mason Mount cũng được kỳ vọng tái xuất ở trận gặp Everton sau khi bình phục chấn thương nhẹ.

Trong khi đó, De Ligt đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại vào tháng tới. Trung vệ người Hà Lan vắng mặt 15 trận gần nhất vì chấn thương lưng gặp phải cuối tháng 11.

Đáng chú ý, De Ligt không cần phẫu thuật và vẫn duy trì tinh thần lạc quan. Anh đặt mục tiêu góp mặt ở chặng nước rút với 12 vòng cuối, khi MU đang cạnh tranh quyết liệt cho suất dự Champions League.

Hiện "Quỷ đỏ" đứng thứ 4 và bất bại 5 trận dưới thời Michael Carrick. Sự trở lại của Lisandro Martinez và phong độ ổn định của Maguire giúp hàng thủ chơi chắc chắn hơn, giành 13/15 điểm tối đa gần đây.

Nếu De Ligt kịp tái xuất, MU sẽ có thêm chiều sâu và chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.