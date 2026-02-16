Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú hích lực lượng cho MU

  • Thứ hai, 16/2/2026 20:00 (GMT+7)
  • 14 phút trước

MU nhận tín hiệu tích cực về mặt lực lượng khi Harry Maguire trở lại tập luyện bình thường, trong lúc Matthijs de Ligt cũng sắp tái xuất.

MU gần như có được lực lượng ổn định ở giải đoạn then chốt của mùa giải.

Trong trận hòa 1-1 trên sân West Ham tối 11/2, Harry Maguire khiến người hâm mộ như nín thở khi bất ngờ ôm đùi sau một pha bứt tốc. Trung vệ 32 tuổi tỏ rõ vẻ đau đớn, làm dấy lên nỗi lo về một ca chấn thương cơ, điều MU lúc này không hề muốn nghe.

Dù vậy, Maguire không rời sân ngay. Anh tiếp tục thi đấu thêm hơn 20 phút, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi được thay ra ở phút 68. Sau trận, cựu đội trưởng MU trấn an người hâm mộ rằng tình hình không nghiêm trọng và bản thân vẫn ổn.

Những hình ảnh tại Carrington cho thấy anh đã tập luyện cùng toàn đội, sẵn sàng cho chuyến làm khách tới sân Everton vào ngày 24/2. Khả năng cao Maguire sẽ tiếp tục đá chính ở trận đấu này.

Ngoài ra, Manchester Evening News xác nhận Mason Mount cũng được kỳ vọng tái xuất ở trận gặp Everton sau khi bình phục chấn thương nhẹ.

Trong khi đó, De Ligt đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại vào tháng tới. Trung vệ người Hà Lan vắng mặt 15 trận gần nhất vì chấn thương lưng gặp phải cuối tháng 11.

Đáng chú ý, De Ligt không cần phẫu thuật và vẫn duy trì tinh thần lạc quan. Anh đặt mục tiêu góp mặt ở chặng nước rút với 12 vòng cuối, khi MU đang cạnh tranh quyết liệt cho suất dự Champions League.

Hiện "Quỷ đỏ" đứng thứ 4 và bất bại 5 trận dưới thời Michael Carrick. Sự trở lại của Lisandro Martinez và phong độ ổn định của Maguire giúp hàng thủ chơi chắc chắn hơn, giành 13/15 điểm tối đa gần đây.

Nếu De Ligt kịp tái xuất, MU sẽ có thêm chiều sâu và chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.

Casemiro dẫn đầu lịch sử Brazil ở MU

Trước ngày rời Old Trafford, Casemiro được đánh giá là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất từng khoác áo Manchester United, trong khi Matheus Cunha mới ở điểm khởi đầu hành trình.

9 giờ trước

Szoboszlai từng ở rất gần MU

Dominik Szoboszlai từng nằm trong tầm ngắm của Ole Gunnar Solskjaer năm 2020, nhưng thương vụ không được thông qua và giờ anh tỏa sáng trong màu áo Liverpool.

12 giờ trước

Onana mang rắc rối đến MU

Tương lai của Andre Onana tại MU đang trở thành bài toán khó cho ban lãnh đạo đội bóng.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Ronaldo da dung khi noi gian voi Al Hilal hinh anh

    Ronaldo đã đúng khi nổi giận với Al Hilal

    14 phút trước 20:00 16/2/2026

    0

    Từng dẫn dắt Al Hilal và hiện là HLV của Al Nassr, ông Jorge Jesus có những chia sẻ đáng chú ý khi nhắc đến sự khác biệt về tiềm lực tài chính giữa các đội bóng hàng đầu Saudi Pro League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý