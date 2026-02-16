Szoboszlai từng ở rất gần MU

Dominik Szoboszlai từng nằm trong tầm ngắm của Ole Gunnar Solskjaer năm 2020, nhưng thương vụ không được thông qua và giờ anh tỏa sáng trong màu áo Liverpool.

Szoboszlai chơi cực hay mùa này. Ảnh: Reuters.

Manchester United đang tính chuyện đại tu tuyến giữa vào năm 2026. Nhưng giữa những kế hoạch mới, quá khứ lại gợi về một cơ hội vuột mất: Dominik Szoboszlai.

Năm 2020, dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, United được liên hệ với nhiều mục tiêu trẻ như Jack Grealish hay Jadon Sancho. Ít được nhắc tới hơn, Szoboszlai cũng nằm trong danh sách tiền vệ mà ban huấn luyện theo đuổi. Khi đó, anh được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu.

Theo TeamTalk, Solskjaer trực tiếp đề nghị CLB chiêu mộ tiền vệ người Hungary. Mức định giá lúc ấy khoảng 30 triệu euro (26 triệu bảng), con số không quá lớn với một đội bóng như United. Tuy nhiên, thương vụ không được thông qua và nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Ba năm sau, Szoboszlai chuyển tới Liverpool. Mùa này, anh ghi 10 bàn và có 7 kiến tạo. Dù Liverpool không có một chiến dịch trọn vẹn, cá nhân Szoboszlai vẫn thể hiện phong độ ấn tượng.

Sau chiến thắng 3-0 trước Brighton tại FA Cup, Mohamed Salah khẳng định trên Sky Sports: "Chúng tôi phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều. Mùa này, cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới".

Những lời khen ấy càng khiến người ta nhớ lại quyết định năm 2020 của MU. Việc chứng kiến một mục tiêu cũ tỏa sáng trong màu áo đối thủ truyền kiếp luôn mang đến cảm giác tiếc nuối đặc biệt. Trong lịch sử, rất ít cầu thủ khoác áo cả United và Liverpool, nên khả năng đảo chiều thương vụ gần như không tồn tại.

Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm hướng đi khác. Elliot Anderson được nhắc đến như mục tiêu ưu tiên cho tuyến giữa, trong khi các liên hệ với Sandro Tonali mở ra khả năng về một kỳ chuyển nhượng sôi động.

MU đang tìm lời giải cho tương lai. Nhưng câu chuyện Szoboszlai là lời nhắc rằng đôi khi, sự khác biệt đã ở rất gần, trước khi bị bỏ lỡ.

