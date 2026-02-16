Onana mang rắc rối đến MU

Tương lai của Andre Onana tại MU đang trở thành bài toán khó cho ban lãnh đạo đội bóng.

Theo M.E.N, thủ môn người Cameroon dự kiến trở lại Old Trafford vào mùa hè sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Trabzonspor. Màn trình diễn kém thuyết phục của Onana tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến anh khó lòng được ký tiếp.

Dù vậy, việc Onana trở lại MU khiến ban lãnh đạo đau đầu. Vị trí bắt chính trong đội hình “Quỷ đỏ” đang thuộc về Senne Lammens. Trong 21 trận đầu tiên bắt chính, Lammens chỉ phải nhận 3 thất bại, trước Everton, Aston Villa và Brighton. Con số này đồng nghĩa tỷ lệ thua của MU giảm khoảng 66% so với giai đoạn đầu của Onana.

Phong độ ổn định của Lammens đồng nghĩa Onana bị gạt khỏi kế hoạch của ban huấn luyện hiện tại của MU. Theo nhiều nguồn tin, Onana đã có những cuộc trao đổi với các CLB nhằm tìm bến đỗ mới, trong đó có cả đội bóng cũ Inter Milan. Bản thân Onana hiểu rõ anh không còn chỗ đứng vững chắc tại Old Trafford nếu quay về.

Onana không còn chỗ đứng tại MU.

Vấn đề lớn nhất lúc này không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở khía cạnh tài chính. Onana vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2028 và đang nhận mức lương khoảng 120.000 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 6 triệu bảng mỗi năm.

Khi còn thi đấu tại Trabzonspor, toàn bộ khoản lương này do CLB Thổ Nhĩ Kỳ chi trả. Tuy nhiên, nếu trở lại Old Trafford, Onana sẽ trở thành phương án dự bị đắt đỏ trong đội hình.

Đáng chú ý, mức lương của Onana thậm chí có thể tăng nếu MU giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa tới. Hợp đồng của anh có điều khoản tăng lương khi đội bóng góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, có thể nâng thu nhập của thủ môn này lên khoảng 170.000 bảng mỗi tuần.

Trong bối cảnh tập đoàn INEOS đang nỗ lực cân bằng quỹ lương và tái cấu trúc đội hình, việc tìm bến đỗ mới cho Onana được xem là vấn đề ưu tiên. MU đang góp mặt trong top 4 tại Premier League và có cơ hội lớn giành vé dự Champions League mùa tới, điều này càng khiến việc tìm bến đỗ mới cho Onana trở nên cấp bách.

