Quà Valentine của Messi gây chú ý

Gia đình Lionel Messi đã có một ngày lễ Valentine giản dị nhưng ấm áp tại Mỹ.

Quà Valentine của Messi tặng Antonella.

Trên trang cá nhân Instagram, vợ Messi là Antonela Roccuzzo chia sẻ những hình ảnh về buổi tối lãng mạn bên chồng. Không phô trương hay cầu kỳ, Messi chọn cách kỷ niệm ngày 14/2 bằng một bữa tối riêng tư, dâu tây phủ socola, khung cảnh bãi biển ở Miami và món quà nổi bật là một chú gấu bông khổng lồ.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng chú ý đến món quà giản dị nhưng dễ thương của Messi. Đa phần cho rằng món quà là chú gấu bông khổng lồ cho thấy rõ hình ảnh và tính cách giản dị trong đời sống cá nhân lẫn hôn nhân của anh.

Những khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, cho thấy một góc rất khác của siêu sao từng vô địch World Cup 2022, nhẹ nhàng và kín đáo.

Messi tận hưởng ngày Valentine bên vợ.

Messi vốn nổi tiếng là người sống giản dị ngoài ánh đèn sân khấu. Dù là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, anh luôn cố gắng giữ cuộc sống gia đình tách biệt khỏi sự nổi tiếng. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, tiền đạo người Argentina từng chia sẻ rằng khi trở về nhà, anh chỉ muốn trở thành một người chồng và người cha bình thường, cùng vợ chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống giản dị.

Messi và Antonela là đôi bạn “thanh mai trúc mã” từ thời thơ ấu và chính thức kết hôn vào năm 2017 tại Rosario, Argentina. Sau gần một thập kỷ chung sống, họ vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền chặt nhất của làng bóng đá thế giới.

Không chỉ là hậu phương vững chắc cho Messi, Antonela còn xây dựng hình ảnh riêng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills.

Nhà sáng lập thương hiệu, Anastasia Soare, từng nhận xét Roccuzzo là hình mẫu phụ nữ hiện đại, biết cân bằng giữa gia đình, công việc và giá trị cá nhân. Bản thân Antonela cũng tiết lộ rằng lối sống của gia đình cô xoay quanh dinh dưỡng lành mạnh, tập luyện và sức khỏe tinh thần, điều đặc biệt quan trọng với Messi trong quá trình thi đấu và hồi phục chấn thương.

