Tiếc cho Zinchenko

Chấp nhận giảm lương để gia nhập Ajax nhằm cứu vãn hy vọng World Cup 2026, Zinchenko lại đối mặt cơn ác mộng khi dính chấn thương đầu gối ngay trận ra mắt sân nhà.

Zinchenko lại đối mặt cơn ác mộng khi dính chấn thương đầu gối ngay trận ra mắt sân nhà Ajax.

Hậu vệ người Ukraine chuyển đến Ajax đầu tháng này sau khi chấm dứt hợp đồng cho mượn tại Nottingham Forest. Thương vụ được cho là đi kèm khoản cắt giảm lương đáng kể, bởi mục tiêu lớn nhất của Zinchenko là được thi đấu thường xuyên để duy trì cơ hội lên tuyển.

Tối 15/2, anh có lần đầu ra sân tại Johan Cruyff Arena trong trận gặp Fortuna Sittard ở Eredivisie. Tuy nhiên, màn ra mắt chỉ kéo dài hơn hai phút rưỡi. Sau pha va chạm với Dimitrios Limnios, Zinchenko ngã xuống sân và ôm đầu gối trái trong đau đớn. Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế để rời sân.

Hình ảnh hậu vệ 29 tuổi nằm sân khiến người hâm mộ lo lắng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về khả năng anh gặp chấn thương dây chằng chéo, dạng chấn thương có thể khiến cầu thủ nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, mức độ cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Bất chấp sự cố của tân binh, Ajax vẫn giành chiến thắng 4-1 trước Fortuna Sittard nhờ các pha lập công của Jorthy Mokio, Rayane Bounida và cú đúp từ Mike Godts.

Zinchenko từng có thời gian khoác áo Arsenal.

Sau trận, HLV Fred Grim thận trọng khi nói về tình hình của Zinchenko: “Hiện tại, chúng tôi chưa rõ chấn thương nghiêm trọng đến đâu. Cậu ấy sẽ được chụp MRI vào ngày mai hoặc ngày kia. Hy vọng mọi thứ không quá tệ”.

Nếu chấn thương đầu gối nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, Zinchenko có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch của Ajax mà còn đe dọa cơ hội góp mặt tại World Cup của cầu thủ sinh năm 1996.

Kết quả kiểm tra y tế trong những ngày tới sẽ quyết định liệu đây chỉ là sự cố đáng tiếc trong trận ra mắt, hay khởi đầu đầy trắc trở cho hành trình mới của Zinchenko tại Amsterdam.