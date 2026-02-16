Phòng thay đồ MU dậy sóng vì Maguire

Theo Mirror, các cầu thủ Manchester United được cho là đồng loạt thúc giục ban lãnh đạo trao cho Harry Maguire một bản hợp đồng mới.

Maguire được lòng đồng đội.

Gia nhập Old Trafford từ Leicester City vào năm 2019 với mức phí kỷ lục 85 triệu bảng dành cho một hậu vệ, Maguire đã trải qua hành trình đầy biến động. Anh từng là đội trưởng nhưng bị tước băng thủ quân dưới thời Erik ten Hag vào tháng 7/2023, đồng thời trở thành tâm điểm chỉ trích sau những màn trình diễn thiếu ổn định. Tuy nhiên, ở tuổi 32, Maguire cho thấy bản lĩnh khi dần lấy lại phong độ và vai trò quan trọng trong đội hình.

Trong giai đoạn cuối mùa, anh thậm chí từng được sử dụng như một “tiền đạo chữa cháy” dưới thời Ruben Amorim trước khi HLV này bị sa thải. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Michael Carrick, Maguire tái hợp ăn ý cùng Lisandro Martinez, giúp CLB chủ sân Old Trafford trải qua chuỗi trận ấn tượng.

Hợp đồng hiện tại trị giá 190.000 bảng/tuần của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè này và đã có một số CLB bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, phần lớn phòng thay đồ MU tin rằng sẽ “điên rồ” nếu không giữ anh ở lại. Maguire được đánh giá cao về tinh thần chuyên nghiệp, đồng thời đóng vai trò dìu dắt các tài năng trẻ như Ayden Heaven hay Leny Yoro.

Nếu gia hạn, nhiều khả năng anh sẽ chấp nhận mức lương cơ bản thấp hơn kèm điều khoản thưởng. Sau 261 trận, 17 bàn thắng và 9 kiến tạo, Maguire vẫn chứng minh anh là phần quan trọng trong kế hoạch của MU.