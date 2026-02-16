Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phòng thay đồ MU dậy sóng vì Maguire

  • Thứ hai, 16/2/2026 06:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Mirror, các cầu thủ Manchester United được cho là đồng loạt thúc giục ban lãnh đạo trao cho Harry Maguire một bản hợp đồng mới.

Maguire được lòng đồng đội.

Gia nhập Old Trafford từ Leicester City vào năm 2019 với mức phí kỷ lục 85 triệu bảng dành cho một hậu vệ, Maguire đã trải qua hành trình đầy biến động. Anh từng là đội trưởng nhưng bị tước băng thủ quân dưới thời Erik ten Hag vào tháng 7/2023, đồng thời trở thành tâm điểm chỉ trích sau những màn trình diễn thiếu ổn định. Tuy nhiên, ở tuổi 32, Maguire cho thấy bản lĩnh khi dần lấy lại phong độ và vai trò quan trọng trong đội hình.

Trong giai đoạn cuối mùa, anh thậm chí từng được sử dụng như một “tiền đạo chữa cháy” dưới thời Ruben Amorim trước khi HLV này bị sa thải. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Michael Carrick, Maguire tái hợp ăn ý cùng Lisandro Martinez, giúp CLB chủ sân Old Trafford trải qua chuỗi trận ấn tượng.

Hợp đồng hiện tại trị giá 190.000 bảng/tuần của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè này và đã có một số CLB bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, phần lớn phòng thay đồ MU tin rằng sẽ “điên rồ” nếu không giữ anh ở lại. Maguire được đánh giá cao về tinh thần chuyên nghiệp, đồng thời đóng vai trò dìu dắt các tài năng trẻ như Ayden Heaven hay Leny Yoro.

Nếu gia hạn, nhiều khả năng anh sẽ chấp nhận mức lương cơ bản thấp hơn kèm điều khoản thưởng. Sau 261 trận, 17 bàn thắng và 9 kiến tạo, Maguire vẫn chứng minh anh là phần quan trọng trong kế hoạch của MU.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Sân nhà như cày ruộng của đội loại MU khỏi League Cup

Grimsby tiếp tục biến sân nhà Blundell Park thành thử thách khắc nghiệt với một đại diện khác của Premier League là Wolves.

9 giờ trước

Duy Anh

Maguire Leicester MU Premier League Ngoại hạng Anh

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

Đọc tiếp

Hotgirl Thai Lan luu luyen Viet Nam hinh anh

Hotgirl Thái Lan lưu luyến Việt Nam

20 phút trước 07:15 16/2/2026

0

Rời Việt Nam sau chuyến thăm ngắn ngày, Pinto Hathairat bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ và hẹn sớm trở lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý