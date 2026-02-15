Sân nhà như cày ruộng của đội loại MU khỏi League Cup

Grimsby tiếp tục biến sân nhà Blundell Park thành thử thách khắc nghiệt với một đại diện khác của Premier League là Wolves.

Mặt sân như vừa trải qua một buổi cày xới dưới mưa. Ảnh: Reuters.

Blundell Park từng chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất League Cup mùa này. Chính tại đây, Grimsby Town loại Manchester United ở vòng 2 sau loạt luân lưu nghẹt thở với tỷ số 12-11, khi hai đội hòa 2-2 trong 90 phút. Một đêm điên rồ, và rõ ràng không phải tai nạn.

Những gì diễn ra trước Wolves ở vòng 4 FA Cup tối 15/2 càng củng cố điều đó. Grimsby hiểu rất rõ cách biến sân nhà thành lợi thế theo cách rất riêng của bóng đá Anh.

Mặt sân gần như "biến thành ruộng" ngay trước giờ bóng lăn. Hai khu vực trước khung thành chìm trong bùn đặc. Cỏ bị xới tung, từng mảng đất trơ ra lổn nhổn. Nước đọng dọc biên. Nhân viên sân phải quét bùn sát giờ thi đấu. Trên khán đài và mạng xã hội, nhiều CĐV gọi đây là “đầm lầy”, có người ví von như chiến trường hơn là sân bóng.

FA phải phủ một lớp màng lớn để bảo vệ mặt cỏ vì trận đấu được truyền hình trực tiếp. Nhưng mưa lạnh kéo dài của mùa đông Anh khiến mọi nỗ lực nhanh chóng trở nên vô nghĩa. Chỉ sau vài pha tranh chấp, bề mặt bị cày nát hoàn toàn.

Trong điều kiện ấy, bóng không còn lăn như bình thường. Nó nảy vô chừng, đổi hướng khó đoán. Những đường chuyền sệt chết giữa bãi bùn. Việc kiểm soát bóng ổn định trở thành điều xa xỉ.

Wolves hiểu họ không thể chơi thứ bóng đá quen thuộc. Đại diện Premier League buộc phải thích nghi. Phút 60, họ tìm được khoảnh khắc quyết định. Joao Gomes căng ngang thấp vào khu vực đông người cho Santiago Bueno băng vào đánh đầu hiểm hóc về góc xa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Wolves thoát hiểm trên sân Grimsby. Ảnh: Reuters.

Đó là một trong số ít pha bóng đi đúng quỹ đạo trong buổi tối đầy hỗn loạn.

Nhưng Wolves không hề kiểm soát thế trận. Grimsby, đội từng khiến MU gục ngã trên chấm phạt đền, tiếp tục chơi đầy lì lợm. Họ tận dụng mặt sân, tăng cường va chạm và dồn ép ở những phút cuối. Bầu không khí trở nên nghẹt thở khi đội chủ nhà suýt kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Đó là kiểu trận đấu khiến các đội bóng lớn rời sân với cảm giác nhẹ nhõm hơn là tự hào. Wolves đi tiếp vào vòng 5, nhưng không có sự áp đảo nào ở đây. Chỉ có sự chịu đựng.

FA Cup luôn chứa đựng những câu chuyện như vậy. Một đội hạng dưới. Một mặt sân khắc nghiệt. Và những ông lớn buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Blundell Park không đẹp nhưng nó hiệu quả. Nơi đây từng khiến Manchester United ngã gục. Và lần này, Grimsby buộc Wolves phải chiến đấu đến tận phút cuối để sống sót.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.