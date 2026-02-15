12 ngày tuyệt vời của MU

Việc bị loại khỏi FA Cup vô tình mang lại cho Manchester United quãng nghỉ 12 ngày quý giá, giúp Michael Carrick củng cố lực lượng cho chặng đua giành vé dự Champions League.

Maguire sẽ có thời gian để hồi phục chấn thương. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Old Trafford không bao giờ muốn dừng bước sớm tại các cúp quốc nội. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, quãng nghỉ bất ngờ lại trở thành "liều thuốc" cần thiết giúp MU chữa lành.

Sau trận gặp West Ham tại vòng 26 Premier League hôm 11/2, người hâm mộ nín thở khi Harry Maguire xin rời sân vì vấn đề gân kheo. Trung vệ người Anh là điểm tựa phòng ngự và cũng là thủ lĩnh tinh thần trong hệ thống của Carrick trong chuỗi trận bất bại vừa qua.

Chấn thương gân kheo thường cần thời gian hồi phục. Nếu còn thi đấu FA Cup, MU có thể phải xoay xở mà không có Maguire. Tuy nhiên, 12 ngày không thi đấu giúp anh trở lại sân tập đúng lúc. Hình ảnh Maguire xuất hiện trên sân tập là tín hiệu tích cực cho Carrick.

Bên cạnh đó, Mason Mount cũng hưởng lợi từ quãng nghỉ này. Tiền vệ người Anh vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương nhẹ trong buổi tập. Sự kiên nhẫn của CĐV dành cho Mount đang bị thử thách, nhưng Carrick xác nhận anh gần sẵn sàng. Cựu sao Chelsea có thể góp mặt ở trận gặp Everton, ít nhất là từ ghế dự bị.

Lịch thi đấu thưa hơn giúp MU tái tạo năng lượng.

Lịch thi đấu thưa hơn giúp MU tái tạo năng lượng. Dấu hiệu mệt mỏi ở các cầu thủ đã lộ rõ trong chuyến làm khách tại London Stadium. Những trụ cột cần được nghỉ ngơi để duy trì sự ổn định ở giai đoạn quyết định.

Carrick không mong đội bị loại khỏi các giải cúp. Tuy nhiên, mục tiêu trọng tâm mùa này là suất dự Champions League. Khi cuộc đua ngày càng căng thẳng khi Chelsea đang bám sát phía sau, lợi thế về thể lực và chiều sâu đội hình có thể tạo khác biệt.

MU mất cơ hội tại FA Cup, nhưng đổi lại họ có thời gian sửa sai và làm mới đội hình. Trong bóng đá đỉnh cao, đôi khi thất bại ở một mặt trận lại mở ra cơ hội ở mặt trận khác. Với Carrick, 12 ngày ấy có thể là bước ngoặt cho phần còn lại của mùa giải.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.