Casemiro dẫn đầu lịch sử Brazil ở MU

Trước ngày rời Old Trafford, Casemiro được đánh giá là cầu thủ Brazil xuất sắc nhất từng khoác áo Manchester United, trong khi Matheus Cunha mới ở điểm khởi đầu hành trình.

Thông tin Casemiro chia tay Manchester United vào cuối mùa khép lại một giai đoạn nhiều cảm xúc. Bốn năm không hoàn toàn bằng phẳng, nhưng đủ để tiền vệ người Brazil khẳng định vị thế đặc biệt trong lịch sử các cầu thủ đồng hương từng chơi cho “Quỷ đỏ”.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Casemiro mang đến điều mà tuyến giữa Manchester United thiếu suốt nhiều năm: chất thép và bản lĩnh trận mạc. Anh không chỉ thu hồi bóng mà còn biết cách tạo khác biệt trong những trận cầu lớn.

Chung kết Carabao Cup 2023 là dấu ấn tiêu biểu. Hơn 20 bàn thắng cho CLB giúp anh trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn nhất tại Old Trafford. Vị trí số một vì thế là lựa chọn hợp lý.

Đứng sau Casemiro là Rafael da Silva, hậu vệ phải từng chiếm trọn niềm tin của Sir Alex Ferguson. Rafael mang đến nguồn năng lượng bền bỉ bên hành lang phải, kế thừa vai trò của Gary Neville mà không tạo ra khoảng trống.

170 lần ra sân và 3 chức vô địch Premier League là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của anh trong giai đoạn thành công cuối cùng dưới triều đại Sir Alex.

Những áp lực và sự thiếu ổn định khiến Antony không đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford.

Vị trí thứ ba thuộc về Anderson. Gia nhập từ Porto năm 2007 với nhiều kỳ vọng, Anderson góp mặt trong đội hình vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên và giành tổng cộng 4 danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, anh không phát triển thành ngôi sao lớn như dự đoán. Sau khi Sir Alex rời ghế HLV, sự nghiệp của Anderson tại Manchester cũng dần khép lại.

Thứ tư là Matheus Cunha, cái tên mới nhất trong danh sách. Mùa giải đầu tiên tại Old Trafford cho thấy Cunha sở hữu kỹ thuật và khả năng tạo đột biến đáng chú ý. Bàn thắng quyết định trên sân Arsenal là điểm nhấn. Dù vậy, để vươn lên nhóm đầu, anh cần duy trì phong độ ổn định qua thời gian.

Fred xếp thứ năm. Sau khởi đầu khó khăn dưới thời Jose Mourinho, tiền vệ này trở thành nhân tố quen thuộc trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer. Fred ra sân 213 trận, nhiều nhất trong số các cầu thủ Brazil từng chơi cho Manchester United, và ghi 14 bàn thắng.

Khép lại danh sách là Antony. Bản hợp đồng đắt giá khởi đầu ấn tượng nhưng không duy trì được phong độ. Những áp lực và sự thiếu ổn định khiến Antony không đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Anh sau đó tìm lại sự tự tin tại Real Betis, song quãng thời gian ở Manchester vẫn bị xem là chưa thành công.

Nhìn lại, mỗi cầu thủ Brazil để lại một dấu ấn riêng trong từng giai đoạn của Manchester United. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Casemiro vẫn là cái tên nổi bật nhất – người rời đi với tư cách cầu thủ Brazil có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử đội bóng.