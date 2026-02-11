Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vì sao bàn thắng của Casemiro bị hủy

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 11/2, VAR hủy bàn thắng của Casemiro khiến MU chỉ có được trận hòa 1-1 trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League.

Casemiro anh 1

Tình huống Casemiro bị thổi việt vị.

Sau hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, West Ham bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 50, Tomas Soucek tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vùng cấm, len vào giữa Kobbie Mainoo và Casemiro để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ 13 phút sau, MU tưởng như có bàn gỡ. Casemiro đánh đầu tung lưới West Ham sau quả tạt của Mainoo, song niềm vui của đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi VAR vào cuộc. Sau khi kiểm tra băng hình, tổ trọng tài xác định tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị ở thời điểm bóng được chuyền vào.

Trung tâm điều hành các trận đấu Premier League thông báo: "VAR kiểm tra và xác định Casemiro ở vị trí việt vị, qua đó đề nghị hủy bàn thắng". Hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ người Brazil đứng cao hơn hàng phòng ngự chủ nhà ở thời điểm nhận bóng.

Có mặt tại London Stadium, phóng viên William Bitibiri của Sky Sports khẳng định: "Một trận đấu có rất nhiều pha việt vị trong gang tấc, nhưng ở tình huống này, quyết định của VAR là chính xác".

Casemiro anh 2

MU bị đứt mạch thắng.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh MU đang có phong độ rất cao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham dưới thời HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, West Ham của Nuno Espirito Santo cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu.

Sau bàn thua, MU gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến những phút bù giờ cuối cùng, MU mới tìm được bàn gỡ. Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn với pha dứt điểm tinh tế, giữ lại một điểm quý giá.

MU hiện đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League, kém Aston Villa 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc

Rạng sáng 11/2, trận hòa 1-1 trước West Ham khiến MU lỡ cơ hội nối dài mạch thắng, đồng thời khiến một CĐV nổi tiếng của đội bóng phải tiếp tục chờ ngày cắt tóc.

2 giờ trước

Sesko ghi bàn phút bù giờ, MU níu điểm trước West Ham

Bàn gỡ hòa ở phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp MU rời sân West Ham với tỷ số 1-1, qua đó kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số chín.

3 giờ trước

Sắc vóc nữ CĐV MU gây chú ý

Therese Gudmundsen - gương mặt quen thuộc của cộng đồng người hâm mộ MU, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ tại Sri Lanka.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Casemiro Casemiro

    Đọc tiếp

    Aaron Wan-Bissaka lai toa sang truoc MU hinh anh

    Aaron Wan-Bissaka lại toả sáng trước MU

    25 phút trước 07:28 11/2/2026

    0

    Rạng sáng 11/2, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka có màn trình diễn ấn tượng trong trận West Ham hòa Manchester United 1-1 tại London Stadium thuộc vòng 26 Premier League, qua đó tiếp tục để lại dấu ấn mỗi lần đối đầu đội bóng cũ.

    Chelsea ra gia ban Palmer cho MU hinh anh

    Chelsea ra giá bán Palmer cho MU

    33 phút trước 07:20 11/2/2026

    0

    CLB chủ sân Stamford Bridge được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho MU hay bất kỳ đội bóng nào muốn có Cole Palmer.

    Qua kho de danh bai Carrick hinh anh

    Quá khó để đánh bại Carrick

    41 phút trước 07:12 11/2/2026

    0

    Manchester United tiếp tục thể hiện sự ổn định khi kéo dài chuỗi 9 trận bất bại tại Premier League, dù chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League trên sân London Stadium rạng sáng 26/2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý