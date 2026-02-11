Vì sao bàn thắng của Casemiro bị hủy

Rạng sáng 11/2, VAR hủy bàn thắng của Casemiro khiến MU chỉ có được trận hòa 1-1 trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League.

Tình huống Casemiro bị thổi việt vị.

Sau hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, West Ham bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 50, Tomas Soucek tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vùng cấm, len vào giữa Kobbie Mainoo và Casemiro để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ 13 phút sau, MU tưởng như có bàn gỡ. Casemiro đánh đầu tung lưới West Ham sau quả tạt của Mainoo, song niềm vui của đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi VAR vào cuộc. Sau khi kiểm tra băng hình, tổ trọng tài xác định tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị ở thời điểm bóng được chuyền vào.

Trung tâm điều hành các trận đấu Premier League thông báo: "VAR kiểm tra và xác định Casemiro ở vị trí việt vị, qua đó đề nghị hủy bàn thắng". Hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ người Brazil đứng cao hơn hàng phòng ngự chủ nhà ở thời điểm nhận bóng.

Có mặt tại London Stadium, phóng viên William Bitibiri của Sky Sports khẳng định: "Một trận đấu có rất nhiều pha việt vị trong gang tấc, nhưng ở tình huống này, quyết định của VAR là chính xác".

MU bị đứt mạch thắng.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh MU đang có phong độ rất cao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham dưới thời HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, West Ham của Nuno Espirito Santo cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu.

Sau bàn thua, MU gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến những phút bù giờ cuối cùng, MU mới tìm được bàn gỡ. Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn với pha dứt điểm tinh tế, giữ lại một điểm quý giá.

MU hiện đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH Premier League, kém Aston Villa 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

